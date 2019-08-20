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20.08.2019
Hightech.plus

США разрабатывают артиллерийские снаряды с ИИ

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Запуск M982 Excalibur
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США.
Источник изображения: U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs

Боеприпасы нового поколения будут сами искать цель и поражать ее даже в отсутствие сигнала GPS. Первые версии предназначены для «охоты» на танки и бронетехнику. После этого разработку настроят для атаки небольших целей.

Американские военные работают над созданием «умных» боеприпасов. Как сообщает Popular Mechanics, артиллерийские снаряды типа C-DAEM будут прямо во время полета обнаруживать цели противника, включая движущиеся танки и бронетехнику.

Новый тип оружия придет на смену боеприпасам с кассетными бомбами, представляющим серьезную угрозу для мирного населения.

С-DAEM основан на 155-мм артиллерийском снаряде Excalibur, который управляется GPS и поражает цели на расстоянии в несколько десятков километров. По словам производителя, точность этого боеприпаса составляет до двух метров — достаточно, чтобы поразить бронированный автомобиль.

Однако С-DAEM будет намного опаснее Excalibur. Например, снаряд будет поражать не только движущиеся цели, но и объекты, точное положение которых неизвестно. Радиус действия «умного» снаряда составит 60 км, а расстояние до цели он будет преодолевать около минуты.

Приблизившись к цели, боеприпас замедлится с помощью парашюта или небольших крыльев, чтобы точно определить ее положение. По словам инженеров, С-DAEM с высоты просканирует площадь около 28 квадратных километров.

Умный снаряд будет работать даже в отсутствие сигнала GPS. Это важно, ведь потенциальные противники США разрабатывают способы глушить систему глобального позиционирования.

Первые версии С-DAEM будут охотиться на танки и бронетехнику, однако затем снаряды научатся атаковать небольшие цели, например, личный состав, артиллерию, объекты ПВО и средства связи. Боеприпас будет доступен для буксируемой гаубицы M777 и самоходных гаубиц M109A6 Paladin и XM1299. В Минобороны США сообщают, что С-DAEM поступят на вооружение уже в 2020 году.

Помимо артиллерийского оружия, в Пентагоне разрабатывают и нелетальные способы борьбы с противником. Одна из идей — специальные лазеры, создающие плазменный шар. С его помощью можно передать противнику сообщение или воздействовать на его психику громкими звуками. Кроме того, устройство подойдет для управления толпой.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
M982 Excalibur
Компании
M777
Проекты
2020-й год
AI
GPS
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