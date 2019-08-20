Будут наблюдать: военные США летят в Россию

Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские военные проведут очередной наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу. При этом российские эксперты в соответствии с этим документом будут летать над Великобританией. США возобновили наблюдательные полеты над Россией только в феврале этого года. Ранее они некоторое время не совершались из-за напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Военные США выполнят наблюдательный полет над территорией России с 19 по 24 августа. Россия в свою очередь будет летать над территорией Великобритании с 19 по 23 августа, сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Великобритании. Он будет осуществлен в период с 19 по 23 августа с аэродрома открытого неба Брайз Нортон. С 19 по 24 августа миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б", - указали в публикации.

Наблюдательные полеты в рамках этого договора совершаются для содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников. К тому же они служат для упрочения безопасности.

Самолет OC-135B ВВС США ранее осуществил пятичасовой наблюдательный полет над территорией России 4 июля, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы. По их данным, самолет вылетел с аэродрома Кубинка и пролетел над районами Московской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областей. Кроме того, OC-135B посетил воздушное пространство над районами Поволжья. Полет совершался в рамках международного Договора по открытому небу.

Очередной наблюдательный полет над территорией России в рамках ДОН военный самолет ВВС США совершил в конце февраля этого года. По данным мониторингового портала PlaneRadar, он пролетел над Читой. Портал прикрепил к посту в твиттере скриншот, на котором виден самолет.

Пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис обратил внимание, что это был первый подобный полет с ноября 2017 года. Столь долгий перерыв он объяснил напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном. Представитель ведомства уточнил, что российской стороне известно о полете.

После этого и российская сторона неоднократно совершала полеты над американской территорией в рамках этого договора.

В очередной раз это произошло в конце марта. Полет осуществил самолет Ту-154М ЛК-1, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник. Он отправился на операцию с авиабазы Грейт Фоллс, штат Монтана, и курсировал над закрытыми районами штатов Калифорния и Невада восемь часов.

Самолет пролетел над авиабазой Эдвардс, 42-м заводом ВВС США, где модернизируют и собирают стратегическую авиацию, авиабазой Ванденберг, на которой размещены пусковые установки системы противоракетной обороны (ПРО) США, и рядом других военных объектов.

Спустя месяц самолет ВКС России Ту-214ОН в рамках Договора по открытому небу совершил еще один наблюдательный полет над стратегическими военными базами на территории США. Он отправился с авиабазы Роузкранс в штате Миссури и провел разведывательную операцию над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.

Многосторонний международный Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Цель документа - содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Договор устанавливает режим открытого неба, благодаря которому обеспечивается возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. В договоре участвуют более 30 государств. Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.

Впрочем, с американской стороны есть некоторые нюансы относительно участия в нем. Президент США Дональд Трамп в прошлом году подписал оборонный бюджет на 2019 год, в соответствии с которым был введен ряд ограничений на участие США в Договоре об открытом небе.

В первую очередь, Пентагону было запрещено выделять какие-либо средства на модернизацию своего авиапарка в рамках договора. Американская сторона требует от России разрешить пролеты над Москвой, Калининградской областью и десятикилометровой полосой на границе с Абхазией и Южной Осетией. В Вашингтоне уверены: если пригрозить РФ отказом от этого договора, она может пойти на уступки.

Второй пункт бюджета относительно этого договора вводил запрет на использование средств для участия в работе консультативной комиссии в рамках ДОНа.

Этот пункт в определенной степени относится к России, поскольку она в конце мая подала в комиссию заявку на сертификацию нового самолета-разведчика Ту-214ОН. Он был создан на базе пассажирского Ту-214 специально для выполнения наблюдательных полетов в рамках договора. Оборонный бюджет США как раз запрещает американским специалистам одобрять заявки других стран на оснащение самолетов радиолокационными станциями бокового обзора с синтезированной апертурой и инфракрасными устройствами формирования изображения. Как раз такая аппаратура установлена на обновленных российских самолетах.

Впрочем, конгресс готов снять ограничения при выполнении ряда условий. В частности, законодатели должны получить от Пентагона доказательства того, что это оборудование не навредит нацбезопасности США. Кроме того, американское оборонное ведомство должно просчитать, насколько затратным будет недопущение злоупотребления Россией ее модернизированной аппаратурой. Военные США также должны проанализировать, как информация, которую Москва сможет собирать при помощи новой техники, будет ею использована.

Еще один пункт бюджета - власти должны просчитать, во сколько обойдется замещение ДОНа активизацией обмена коммерческой спутниковой съемкой между 33 участниками соглашения, но без России.

План должен охватывать период до конца 2023 года с учетом возможных расходов на обновление американского авиапарка.

Лидия Мисник