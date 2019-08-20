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20.08.2019
WarSpot

Kaveri: реактивная неудача Индии

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Франция не поделится с Индией своими технологиями реактивных двигателей. Вчера, 18 августа, портал indiatimes.com сообщил о том, что проект индийского двигателя Kaveri в очередной раз потерпел фиаско.

Работы по созданию двигателя для программы LCA начались ещё в 1986 году. В 1989 году был сформирован облик силовой установки Kaveri (GTX-35VS), менее чем за 8 лет планировали создать сравнительно мощный двигатель для первого индийского истребителя. Несмотря на то, что прошло уже 30 лет, сделать этого так и не удалось.

Прототип двигателя Kaveri.

Источник изображения: bharat-rakshak.com

Программа LCA, воплотившаяся в истребитель Tejas, официально отказалась от Kaveri в 2008 году. Позже Минобороны Индии намеревалось усовершенствовать двигатель для установки на Tejas второго поколения (Mk.2), но технические сложности мешали доработке силовой установки.

Надежды на воскрешение Kaveri появились с закупкой индийскими ВВС 36 французских истребителей Rafale. В рамках сделки французские подрядчики обязались инвестировать в Индию €3,4 млрд. В частности, компания Safran имеет обязательства на сумму €580 млн и намеревалась инвестировать €250 млн в работы над Kaveri. При этом французы посчитали, что общая стоимость доработки двигателя составит порядка €750 млн, из которых €500 млн должна будет вложить Индия. В Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии посчитали эту сумму неподъёмной и отказались от продолжения совместных работ над Kaveri. Всего за время разработки Kaveri, по официальным данным, было потрачено €240 млн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Kaveri
Rafale
Tejas
Компании
DRDO
Safran
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