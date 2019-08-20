Преграждали путь: сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе. В результате данного инцидента также получили ранения 12 человек. Это произошло после того, как сирийские военные попытались заблокировать движение турецкой колонны в сторону города Хан-Шейхун. Турция ранее заявляла о "безнравственных и беспощадных" атаках сирийских правительственных войск.

При атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали, заявило Министерство национальной обороны Турции. Там отметили, что во время атаки конвой двигался на наблюдательный пункт номер девять.

"Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней", - указано в заявлении ведомства.

Агентство Al-Masdar News ранее сообщало, что удар по колонне бронетехники турецкой армии нанесли военно-воздушные силы Сирии.

По информации издания, снаряды разорвались в непосредственной близости от турецких боевых машин. На опубликованном видеоролике с места происшествия видно, что после случившегося техника продолжила движение.

Канал HaberTurk утверждал, что турецкий конвой вошел на территорию Сирии со стороны провинции Хатай. Там отметили, что сирийские военные попытались заблокировать движение колонны, но турецкие силы все же продвинулись в сторону Хан-Шейхуна.

Сирийское государственное телевидение в понедельник заявило со ссылкой на МИД страны, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведет армия президента САР Башара Асада.

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - процитировало агентство SANA заявление МИД. В ведомстве осудили действия Турции, подтверждающие "неограниченную поддержку [Турции] террористам".

Almsasdar News ранее уже писало, что сирийские военнослужащие обстреливали позиции боевиков на юге Идлиба. По данным издания, турецкий конвой едва не попал под удар.

Как написала накануне газета Alwatan, после сражения с боевиками "Джабхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в России) в Хан-Шейхуне туда вошли сирийские войска. SANA писало, что "многие террористы были убиты или ранены", часть боевиков сбежали. Их число агентство не уточнило.

Агентство SANA сообщило, что Турция везла вооружение запрещенной в России группировке "Джабхат ан-Нусра", чтобы помочь бороться с наступлением правительственных войск.

"Сирия рассматривает направление Турцией военной колоны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет", - указали в сообщении МИД Сирии.

Турецкое Минобороны 13 августа предупредило российских коллег о "безнравственных и беспощадных" атаках Сирийской арабской армии (САА) президента Башара Асада. Такое заявление ведомство сделало после того, как правительственным силам удалось одержать первые за последние четыре месяца серьезные победы в районе идлибской зоны деэскалации, писал "Коммерсант".

По данным издания, глава турецкого Минобороны Хулуси Акар сказал телеканалу TRT Haber, что в результате продолжающихся атак сирийской армии в зоне деэскалации, начиная с июня, погибли более 400 мирных жителей.

Кроме того, периодически происходят нападения на 12 наблюдательных пунктов Турции в Идлибе, сообщил министр.

При этом умеренная оппозиция, которая занимает зону деэскалации, всего лишь пытается "защищать свою территорию", отметил Акар. Он подчеркнул, что турецкая сторона продолжит работать над соблюдением режима прекращения огня в Идлибе и будет готова принять решительные меры в ответ на обстрелы со стороны сирийских военных. Акар уточнил, что Турция уже обозначила свою позицию России и намерена продолжать переговоры с ней.

В настоящее время бои на юге зоны деэскалации продолжаются. Как сообщили "Коммерсанту" источники, близкие к сирийским военным, САА не собирается сворачивать наступление до тех пор, пока не обеспечит контроль над трассой М5 (Алеппо - Хама). Значительный ее отрезок проходит через Идлиб.

Обеспечение свободного движения по трассам М5 и М4 (Алеппо - Латакия) к декабрю текущего года, по данным издания, - это один из главных пунктов меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе.

Его в сентябре прошлого года подписали Акар и министр обороны России Сергей Шойгу в Сочи. В документе также была обозначена необходимость отвести радикальные террористические группировки и тяжелую технику на 15-20 км вглубь зоны деэскалации и совместно патрулировать ее границы российскими и турецкими войсками.

Лидия Мисник