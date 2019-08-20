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20.08.2019
Российская газета

"Суперграчи" прилетели: посадку Су-25СМ3 на грунт сняли на видео

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В Ростовской области модернизированные штурмовики Су-25СМ3 сели на грунтовую взлетно-посадочную полосу. После пополнения боекомплекта и горючего звено самолетов поднялось в воздух и отбомбилось по целям на Кубани и в Крыму.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, полевой аэродром был развернут на одном из полей рядом с трассой М-4 "Дон".

"Данные полеты необходимы для подготовки летчиков к посадке самолетов при отсутствии аэродромной сети, в том числе в сложных метеоусловиях", - отметили в ЮВО.

Отметим, на усовершенствованном штурмовике Су-25СМ3 стоит новая система наведения. Благодаря этому самолет может выполнять пуск ракет или сброс авиабомб, даже находясь на значительном удалении от цели или поражать ее из-за облаков. Известно также, что за счет применения более точных боеприпасов, новейшей электроники и бортового комплекса обороны "Витебск" у Су-25СМ3 почти вдвое по сравнению с базовой версией выросла боевая эффективность.

Кстати

Взлет и посадка Су-25СМ3 на грунтовой аэродром прошла в рамках двусторонних учений авиации. В них принимали участие более 100 самолетов и вертолетов, а также две тысячи военнослужащих.


Николай Грищенко

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