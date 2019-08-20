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20.08.2019
ЦАМТО

Boeing начинает модернизацию самолетов ДРЛОиУ E-767 Воздушных сил самообороны Японии

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Самолет ДРЛО E-767
Самолет ДРЛО E-767 сил самообороны Японии.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 19 августа. Компания Boeing объявила на своем аккаунте в Twitter, что первый самолет ДРЛОиУ E-767 из состава Воздушных сил самообороны Японии выполнил посадку на заводском аэродроме предприятия в Сан-Антонио. Самолет прибыл для проведения его модернизации.

Как указано в сообщении, компания выполнит модернизацию парка самолетов E-767 Воздушных сил самообороны Японии, целью которой является расширение их возможностей по сопровождению целей и обмену информацией на перспективу.

Самолет ДРЛОиУ E-767 был разработан в соответствии с требованиями Сил самообороны Японии и, по сути, представляет собой систему ДРЛОиУ E-3 "Сентри", установленную на платформу "Боинг-767-200". Другие пользователи (Франция, НАТО, Саудовская Аравия, Великобритания и США) эксплуатируют самолеты E-3 на базе "Боинг-707".

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 26 сентября 2013 года уведомило Конгресс о возможной поставке Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплектов модернизации боевых систем самолетов ДРЛОиУ E-767 AWACS, а также связанных с контрактом комплектующих, услуг и оборудования. Полная стоимость продажи может составить до 950 млн. долл.

Как отмечалось в уведомлении, реализация данной программы позволит повысить боевые возможности самолетов ДРЛОиУ Воздушных сил самообороны Японии и обеспечить их совместимость с самолетами системы АВАКС ВВС США.

Начальный контракт стоимостью 25,6 млн. долл. на разработку проекта модернизации E-767 ВВС США подписали с компанией Boeing в рамках программы "Иностранные военные продажи" 28 октября 2014 года. В рамках программы четыре самолета ДРЛОиУ ВВС Сил самообороны Японии, принятые на вооружение в 1998-1999 гг., будут оснащены новыми системами. Кроме того, будут модернизированы объекты наземной инфраструктуры.

В феврале 2015 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing контракт на проведение практической части модернизации четырех самолетов E-767 и трех комплектов наземного оборудования. Стоимость договора составила 402,787 млн. долл. Работы должны быть завершены к 30 июня 2020 года.

Поставка первого модернизированного самолета E-767 ожидается в конце 2019 года. Этот самолет будет задействован в мероприятиях по обеспечению безопасности на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

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