Париж стоит прессы

Организацию доступной подписки государство должно взять на себя

"Банкротство "четвертой власти" вызвало большой резонанс и среди читателей, и в профессиональной среде. Речь идет о главном в работе печатной прессы – о выживании в обстановке информационной войны.

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Солидарен с мнением автора корреспонденции "Банкротство "четвертой власти" о неминуемом поражении России в информационной войне с Западом, если не принять серьезных мер по возрождению в стране интереса к печатному слову. Речь – именно о возрождении, ибо Россия давно уже перестала быть самой читающей страной в мире, как когда-то о нас говорили и чем мы очень гордились. Однако проблема не только в падении интереса массового читателя к серьезным СМИ и его дрейфа к развлекухе, она гораздо глубже.

Сдав в ремонт личное авто, трясусь в многолюдной электричке на дачу в сторону Дмитрова. Свободных мест нет, приткнулся с краешку на сиденье у двери. На станции Лианозово с противоположного входа в вагон заходит продавец газет. Из сумки на шее торчит периодика. Медленно продвигаясь по проходу, средних лет мужчина задорно повторяет: "Свежие "Комсомолка-толстушка", "Известия", оба "Аргумента", "Совспорт" – все по 10 рублей". Вагон, уткнувшись в гаджеты, не реагирует. Лишь двое пожилых пассажиров платят за "Комсомолку". Озадачивает, где продавец набил сумку изданиями по 10 рублей, и удивляет, что бумажное "чтиво" даже при солидной скидке людей не интересует. Смарт увлеченно "тискает" даже сидящая рядом седая бабушка.

“ Во Франции, Германии, Англии наблюдается рост спроса на печатные издания ”

Склонность к чтению, любовь к книге, русскому языку развиваются сызмалу. Чтобы человек во взрослой жизни тянулся к сочинениям писателей и поэтов, читал периодику, он должен с детства впитать запах типографской краски, шелест переворачиваемых страниц, обрести потребность держать в руках печатные издания. Однако слоган "Книга – лучший подарок" потерял актуальность. Сегодня приобрести любимый томик не проблема, один клик в компьютере – и в тот же день вам его доставят. Многие издания доступны для скачивания вообще бесплатно. В век всеобщей цифровизации презентовать книгу не считается хорошей идеей. В этом убедился на примере собственного семейства. Девятилетней внучке на день рождения подарил набор детских книг: Павла Бажова, Николая Носова, Виктора Драгунского, Агнии Барто, Бориса Заходера, Григория Остера. Спустя два месяца заглянул в комнату к внучкам – розовый бантик на красочно оформленной книжной стопочке никто не развязал… Настя не расстается со смартом, подаренным родителями. Как и старшая внучка, и сами родители. От них, собственно, больше всего и зависит отношение ребенка к книге. Дети во многом копируют поведение взрослых, повторяют поступки мамы или папы. На мой взгляд, было бы полезно ввести в семьях "час (два, три) тишины": отложить в сторону гаджеты, выключить ТВ, всем освоившим букварь взять в руки книгу, журнал, газету…

Но развивать тягу к чтению периодики – задача уже государственная. В прошлом именно центральные ТВ и радио вели читателей по проблемным выступлениям периодических изданий. В утренних программах давали обзоры свежих выпусков центральных газет и журналов, выступали авторы лучших материалов, говорилось о резонансных статьях. В киоске у станции метро я сам покупал нужные газеты и в подземке по дороге на службу просматривал рекомендованные выступления. Практиковались "круглые столы" журналистов, в которых участвовали представители отраслевых и региональных изданий. В прессе мелькали снимки читающих вождей.

Ныне времена другие. Видел президента в кабине истребителя, на рыбалке в Сибири, в арктической ледяной пещере, в батискафе на дне Финского залива, а читающего что-либо, кроме докладов и документов, ни разу. Каюсь, если проморгал. Наш председатель правительства – ярый приверженец гаджетов: с планшетом не расстается… Нынешним руководителям страны надо бы чаще светиться на экране, на фото с книгой или газетой, публично призывать сограждан любить книгу, читать периодику.

Взаимозависимость госструктур и "четвертой власти" очевидны. Без дееспособных печатных СМИ любой управленец окажется слепоглухонемым. А органы печати без финансовой подпитки из казны как человек без рук и ног. Государство обязано экономически поддерживать коллективы редакций и типографий. Ведь газеты и журналы державе нужны больше, чем населению. Через них власть доносит до сознания народных масс свои решения. С экрана и по радио можно анонсировать событие, вышедший закон, важный документ, коротко прокомментировать, а разъяснить, дать глубокий анализ – прерогатива печатного издания. Мудрый и дальновидный управленец стремится знать, как на местах воплощаются в жизнь его установки, что мешает в работе, какие проблемы волнуют людей. Печатные СМИ тут незаменимое связующее звено. В каком оно состоянии, как функционирует, в чем нуждается – от этого во многом зависит четкая и эффективная работа механизма государственного управления в целом. В регионах, отраслевых министерствах да и в центральном аппарате, где обратная связь власти и населения на высоте, там, как правило, и дела идут, и руководство в почете. А в Москве на протестном митинге 27 июля один из лозунгов гласил: "Хватит нам врать!".

Сплетни вместо мысли

Информационная война против России в разгаре. На Западе не жалеют средств на одурманивание нашего населения, особенно молодежи... Идет в ход все: искажение действительности, подтасовка фактов, слухи и домыслы… Выражение "хайли лайки" (с высокой долей вероятности) стало знаковым для многих зарубежных СМИ.

Но еще циничнее отвлекать читателя (зрителя) от острых социальных проблем распространением сплетен, навязыванием интереса к частной жизни "звезд". Дошло до того, что некоторые шоумены используют телеканалы как сливные бачки для выгодной им информации о себе любимых или саморекламы, как это недавно сделал один из них, шокировав публику несостоявшимся отравлением.

Передачи ТВ в стиле ток-шоу настолько шумные, скандальные, оскорбляющие, что, по-моему, только ведущие получают удовольствие от происходящего да проплаченная публика, по команде хлопающая в положенных местах. В результате мы теряем способность грамотно писать, выражать свои чувства, хранить письма с дорогим твоему сердцу почерком...

Все меньше аналитических изданий. В поисковике можно, конечно, найти и завести в свой планшет из любой газеты. Это плюс! Но только если есть Интернет. А он даже в Подмосковье не гарантирован.

Газеты с миллионным тиражом можно пересчитать на пальцах одной руки. Не так много для огромной страны. И даже они в глубинку не доходят. Неудивительно, что многие жители сел и деревень не знают их названий.

У многих людей пропадает тяга к чтению, да и цены на СМИ лезут вверх. Все реже мелькнет в общественном транспорте газета. Их уже не оставляют на сиденье, а кладут в сумку, аккуратно сложив. Хочется надеяться, что СМИ подешевеют, и мы опять станем самой читающей страной в мире.

Государство готовится к поражению

Большое спасибо за материал "Банкротство "четвертой власти".

Отличная статья! Судя по всему, государство готовится к поражению в информационной войне. Всегда с большим интересом ждем публикаций "ВПК". Желаем дальнейших творческих успехов.

Еще раз спасибо от меня и моих коллег.

Газета – социальный товар

Начало кардинально новой жизни российской периодики положил Закон о СМИ от 1991 года. Он предоставил им политическую свободу. Законодательно запретил органам власти вмешиваться, влиять на редакционную политику. Государство начало уходить из сферы контроля, производства и распространения СМИ. Отрасль отправилась в свободное плавание. Начала формироваться рыночная модель. Ее основа – реклама, подписка, розница. И рыночный принцип существования – выживает сильнейший.

“ Надо принять закон о придании прессе статуса социального товара ”

Но что получилось? Реклама пошла в основном в известные зарубежные бренды типа Cosmopolitan, Elle, InStyle, Glamour. Ведь самые денежные рекламодатели – крупные зарубежные компании. В свою очередь "Почта России" как подписное агентство в рыночных условиях стремительно взвинтило цены на свои услуги. Тиражи стали катастрофически падать. Новая система дистрибуции – продаж газет и журналов в розницу – превратилась со временем в хищническую организацию, которая товар берет, а деньги за него возвращает в среднем через полгода. Мелким и средним издателям часто вообще не платит. Немногим более года назад самый крупный дистрибьютор газет и журналов в России в очередной раз кинул всех издателей. Почти на миллиард. И скрылся за границей.

Появление Интернета, запрет рекламы целых категорий товаров (табака, алкоголя), полная отмена госдотаций на подписку, начало общего падения экономики в 2008 году, развал системы дистрибуции усугубили ситуацию. Только за последние годы в стране закрылось около 30 тысяч изданий. Сегодня 80 процентов той прессы, что все еще дышит, относится к категории развлекательных изданий. Кроссворды, рецепты, криминал, телегиды, светская жизнь. Рыночные механизмы вынесли на поверхность желтую прессу, развлекуху, рекламный глянец.

Долгосрочные последствия такой государственной политики в отношении традиционных, качественных СМИ – разрушение единого информационного пространства, исчезновение у молодежи привычки к чтению, массовая дебилизация населения.

В России институт прессы в основном всегда играл созидательную роль – информировал, просвещал, воспитывал и контролировал. Именно так его воспринимало общество среди других общенациональных структур. Так его видело и формировало государство. Он и был создан Петром I исключительно для пропаганды и разъяснения своих реформ. В этом суть и профессиональный код именно российской журналистики.

Какие же шаги необходимо сделать для ее возрождения исходя из исторического опыта, экономики, ожиданий общества, нашей географии и современных политических вызовов? Надо осознать, что переход издательской отрасли на новую модель существования – насущная необходимость. Не реформируемся, в массе своей просто исчезнем. Это данность.

Главную роль в построении новой модели института прессы может взять на себя только государство. Сама отрасль неспособна к самоорганизации. Кстати, западные издатели довольно успешно противостоят конкуренции со стороны Интернета, так как у них давно и успешно работают принципы профессиональной самоорганизации. В США, Германии, Франции, Англии наблюдается рост спроса на бумажные издания. Что касается строительства новой модели, то оно, думается, наиболее эффективно на базе частно-государственного партнерства. Совмещение экономических возможностей государства с гибкостью частных издательских и распространительских структур – разумный выход. Если же говорить о конкретных мерах, то они, на наш взгляд, должны быть следующими.

1. Для обеспечения конституционного права граждан на информацию государство должно взять на себя организацию доступной для населения подписки во всех уголках нашей необъятной Родины. В США, Германии, Англии у изданий очень большие подписные тиражи, так как именно через механизм подписки государство поддерживает свои СМИ, почту, население. Никакая частная структура неспособна справиться с задачей такого уровня. У нас тоже был такой опыт в советское время.

2. Частные структуры берут на себя организацию розничной торговли газетами и журналами через гигантское количество торговых точек. С этим бизнес справится гораздо лучше, чем государство. Но для этого надо принять закон о придании прессе статуса социального товара. Его суть в обязательном присутствии изданий во всех супермаркетах. А также о нулевом сквозном НДС, льготном налогообложении всех участников издательской отрасли. Сегодня многим издателям просто невозможно попасть в сети распространения из-за кусачих цен.

3. В самой издательской отрасли необходимо ввести принципы саморегулирования с правилами, стандартами, нормами, взаимной ответственностью всех участников. У нас за 30 лет так и не возникло цивилизованного рынка.

Никакая рыночная экономика в условиях России неспособна создать доступную для населения разветвленную инфраструктуру по льготной подписке и доставке медиапродуктов по всей стране. Это под силу только государству. Но, поддерживая и контролируя эту систему, оно вправе решать, какие газеты, журналы, книги стоит пускать в каналы доставки до потребителя, а какие нет. Информационный суверенитет, безопасность государства невозможны без контроля качества медиапродуктов.

Борис Анушкевич, полковник в отставке

Алла Фокина, Озеры, Московская область

Николай Новичков, руководитель информационно-аналитического отдела ИТАР-ТАСС

Игорь Мосин, главный редактор журнала "Женское здоровье"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (794) за 13 августа 2019 года