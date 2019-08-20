Танк-загадка: для чего иракский Т-72 получил необычное оборудование

Во время войны с многонациональной коалицией во главе с США в 1991 году иракские военные пытались сделать свои танки менее заметными.

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Ш§Щ„ШµЩ€Ш±Ш© Щ„ШЇШЁШ§ШЁШ© Ш№Ш±Ш§Щ‚ЩЉШ© Ш§Ш«Щ†Ш§ШЎ Ш­Ш±ШЁ 1991 pic.twitter.com/Oy02IhRPAr — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) August 18, 2019

В Сети появились фотографии танка Т-72М1 иракской республиканской гвардии, оборудованного неизвестным устройством.

Оно представляет собой трубу, протянутую по левому борту от выхлопного патрубка до передней части, где ее концы раздваиваются и, огибая лобовые детали, уходят под днище.

По всей видимости, таким незамысловатым образом экипаж попытался снизить тепловую заметность своей боевой машины для вражеских приборов ночного видения.

Правда, как отмечают военные эксперты, эта хитрость вряд ли могла помочь, если "семьдесят второй" попадал в поле зрение наводчиков танков Abrams или боевых машин пехоты Bradley, наблюдающих за местностью в тепловизоры. Техника обнаруживалась, а затем успешно уничтожалась с больших дистанций. М1А1НА использовали бронебойные подкалиберные снаряды с урановыми сердечниками, а БМП - управляемые противотанковые ракеты TOW.

Иракские бронемашины не были оснащены тепловизионным оборудованием, и во время боев в ночных условиях часто даже не понимали, откуда по ним ведется огонь.

Конечно, наше отставание в этой области давно уже преодолено, и сейчас тот же Ирак закупает в России Т-90С, оборудованные самыми современными прицельными комплексами, благодаря чему появилась возможность поражения противника снарядами и управляемым вооружением как днем, так и в темное время суток.

Если говорить об этом "усовершенствованном" танке Т-72М1, то он был брошен экипажем и в исправном состоянии захвачен военнослужащими группировки многонациональных сил. По некоторым данным, в настоящее время он находится в одном из западных музеев.

Алексей Моисеев