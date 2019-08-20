В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 "в разы"

В китайских средствах массовой информации напомнили читателям, что через несколько дней Россия впервые представит для широкой общественности новейший боевой самолёт Су-57 не только в ходе пилотирования, но и в формате стационарной выставки. Особо подчёркивается, что Россия готовит документы для потенциального экспорта этого истребителя. В частности, отмечено, что речь идёт о модификации Су-57Э, которая могла бы оказаться интересной Китаю.

Источник изображения: topwar.ru

В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии. Одной из технологий, которая вызывает интерес у китайцев, является технология, связанная с устойчивостью к радиоэлектронным помехам. Также в Китае интересуются двигателями так называемого второго этапа, которых, правда, не будет на первой, установочной, партии для ВКС РФ.

Стоит обратить внимание на комментарии китайских пользователей в отношении российского истребителя пятого поколения. Отдельные пользователи, интересующиеся военной темой, утверждают, что российский Су-57 "нельзя относить к средствам боевой авиации 5-го поколения":

У России сейчас нет истребителей пятого поколения, как нет и соответствующих технологий, и Китай не должен тратить деньги впустую (закупать Су-57Э). J-20 в разы его превосходит. С отсутствием технологии невидимости этот самолёт превращается в пушечное мясо. Нам нужно искать технологию квантового радара.

Источник изображения: topwar.ru

Другие комментарии:

Давайте не будем столь самоуверенными. Техническое наследие России всё ещё сильнее нашего. У России большие технические резервы, но ей нужны деньги, чтобы превратить технологии в продукты. Су-57 готов "запугивать" F-35. Возможно, он не так хорош, как J-20 и F-35, но нам нужно комплексное развитие технологий, нам нужна технологическая мобильность.

Можно закупить несколько таких самолётов. Тогда мы сможем узнать все уязвимые места нашей авиации.

Ну уж нет, лучше дополнительно купить собственные J-20 и параллельно развивать и совершенствовать их.

Закупать готовые самолёты пятого поколения – слишком дорого. Нам не нужно импортировать самолёты из России, тем более если есть свои истребители нового поколения.