Поражение Белого дома: Гибралтар отпустил иранский танкер

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Гибралтар отпустил иранский танкер спустя 45 дней после его задержания в водах государства. Такое решение государство приняло, несмотря на запрос США на задержание судна. Вашингтон, в свою очередь, заинтересован в этом, поскольку хочет добиться конфискации нефти на борту судна, которое нарушило американские санкции. Иран назвал решение Гибралтара победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Иран предупредил США, что их попытка задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya (бывший Grace 1), покинувший Гибрлтар, будет иметь тяжелые последствия.

"Если они предпримут такой шаг, это будет угрозой безопасности судоходства в международных водах. Иран также через имеющиеся официальные каналы, в особенности через посольство Швейцарии в Тегеране, предупредил американские власти о том, что это будет иметь тяжелые последствия", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, отвечая на вопрос о возможном задержании танкера со стороны США.

Он назвал запрос американских властей к Гибралтару о задержании судна незаконным.

Власти Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В ходе следственных действий полиция задержала капитана танкера и еще нескольких членов экипажа. Как сообщил 16 августа пресс-секретарь правительства Гибралтара, письменные свидетельства, ранее данные иранскими властями, четко свидетельствуют о том, что танкер Grace1 направлялся в Сирию. По этой причине отрицание Ираном данного факта он назвал корыстным политическим заявлением.

Пресс-секретарь обратил внимание, что в письменной позиции Ирана, направленной ранее властям Гибралтара, четко указывается, что Тегеран обязуется не направлять танкер в Сирию во избежание законодательства ЕС о санкциях.

"Письменная позиция, изложенная в вербальных нотах, говорит сама за себя и подтверждает, что Исламская Республика Иран предоставила упомянутое обязательство. Доказательства, расположенные на борту Grace1 и четко упомянутые в юридическом уведомлении, выпущенном вчера, показывают, что судно направлялось в Сирию. Доказательства очевидны и факты говорят громче, чем корыстные политические заявления, которые мы слышим сегодня", - заявили в гибралтарском правительстве.

Тем не менее, посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад в четверг сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар.

Иран назвал освобождение танкера победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Но американская сторона продолжила свою политику в этом отношении, и 17 августа суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1. По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением ряда законов США.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил получение запроса на задержание Grace 1 в связи с намерением США добиться конфискации судна. В то же время он заявил, что принял решение освободить танкер. Впоследствии власти Гибралтара дважды объявили, что не могут больше задерживать судно по запросу США из-за разницы между санкционными режимами против Ирана, действующими в ЕС и США.

Хамид Баидинежад в понедельник, 19 июля, подтвердил, что иранский танкер, сменивший название на Adrian Darya, покинул Гибралтар. Он отметил, что данное решение было принято спустя 45 дней задержания судна в водах Гибралтара.

При этом вопрос об освобождении британского танкера Stena Impero иранской стороной еще не решен, отметил официальный представитель МИД Ирана.

"Что касается задержанного Тегераном судна Великобритании, то необходимо дождаться решения суда, который в данный момент изучает нарушения, совершенные танкером", - подчеркнул Аббас Мусави.

Агентство IRNA 19 июля сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Это произошло после того, как он выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил). На борту находились 23 моряка, трое из которых - россияне. Экипаж отказываются отпускать с танкера из-за "следственных мероприятий". Кроме граждан РФ, на борту остаются моряки из Латвии и Филиппин.

По заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Власти Соединенного Королевства со своей стороны обвинили Иран в нарушении международного права.

Британская сторона считает, что Тегеран задержал это судно в территориальных водах Омана и уже затем заставил его войти в свои воды.

Впоследствии посол Ирана в Великобритании заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий. По словам Хамида Баидинежада, иранская сторона настаивает на своей правоте. В настоящее время власти Британии просто обязаны сдерживать силы, которые хотят разжечь конфликт между странами из-за танкера, подчеркнул он. "Это довольно опасно и неразумно в трудное для региона время", - отметил дипломат.

Лидия Мисник