Поражение Белого дома: Гибралтар отпустил иранский танкер
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отпустил иранский танкер спустя 45 дней после его задержания в водах государства. Такое решение государство приняло, несмотря на запрос США на задержание судна. Вашингтон, в свою очередь, заинтересован в этом, поскольку хочет добиться конфискации нефти на борту судна, которое нарушило американские санкции. Иран назвал решение Гибралтара победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
Иран предупредил США, что их попытка задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya (бывший Grace 1), покинувший Гибрлтар, будет иметь тяжелые последствия.
"Если они предпримут такой шаг, это будет угрозой безопасности судоходства в международных водах. Иран также через имеющиеся официальные каналы, в особенности через посольство Швейцарии в Тегеране, предупредил американские власти о том, что это будет иметь тяжелые последствия", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, отвечая на вопрос о возможном задержании танкера со стороны США.
Власти Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В ходе следственных действий полиция задержала капитана танкера и еще нескольких членов экипажа. Как сообщил 16 августа пресс-секретарь правительства Гибралтара, письменные свидетельства, ранее данные иранскими властями, четко свидетельствуют о том, что танкер Grace1 направлялся в Сирию. По этой причине отрицание Ираном данного факта он назвал корыстным политическим заявлением.
Пресс-секретарь обратил внимание, что в письменной позиции Ирана, направленной ранее властям Гибралтара, четко указывается, что Тегеран обязуется не направлять танкер в Сирию во избежание законодательства ЕС о санкциях.
"Письменная позиция, изложенная в вербальных нотах, говорит сама за себя и подтверждает, что Исламская Республика Иран предоставила упомянутое обязательство. Доказательства, расположенные на борту Grace1 и четко упомянутые в юридическом уведомлении, выпущенном вчера, показывают, что судно направлялось в Сирию. Доказательства очевидны и факты говорят громче, чем корыстные политические заявления, которые мы слышим сегодня", - заявили в гибралтарском правительстве.
Тем не менее, посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад в четверг сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар.
Но американская сторона продолжила свою политику в этом отношении, и 17 августа суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1. По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением ряда законов США.
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил получение запроса на задержание Grace 1 в связи с намерением США добиться конфискации судна. В то же время он заявил, что принял решение освободить танкер. Впоследствии власти Гибралтара дважды объявили, что не могут больше задерживать судно по запросу США из-за разницы между санкционными режимами против Ирана, действующими в ЕС и США.
Хамид Баидинежад в понедельник, 19 июля, подтвердил, что иранский танкер, сменивший название на Adrian Darya, покинул Гибралтар. Он отметил, что данное решение было принято спустя 45 дней задержания судна в водах Гибралтара.
"Что касается задержанного Тегераном судна Великобритании, то необходимо дождаться решения суда, который в данный момент изучает нарушения, совершенные танкером", - подчеркнул Аббас Мусави.
Агентство IRNA 19 июля сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Это произошло после того, как он выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил). На борту находились 23 моряка, трое из которых - россияне. Экипаж отказываются отпускать с танкера из-за "следственных мероприятий". Кроме граждан РФ, на борту остаются моряки из Латвии и Филиппин.
По заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Власти Соединенного Королевства со своей стороны обвинили Иран в нарушении международного права.
Впоследствии посол Ирана в Великобритании заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий. По словам Хамида Баидинежада, иранская сторона настаивает на своей правоте. В настоящее время власти Британии просто обязаны сдерживать силы, которые хотят разжечь конфликт между странами из-за танкера, подчеркнул он. "Это довольно опасно и неразумно в трудное для региона время", - отметил дипломат.
Лидия Мисник
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