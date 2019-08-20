Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке

Бойцы группы специального назначения КГБ СССР "Вымпел" принимали участие в тайных операциях в Африке и на Ближнем Востоке. За рубежом спецназовцы занимались спасением граждан Советского Союза, которые оказались в экстремальной ситуации, связанной с угрозой жизни.

Как рассказал газете "Красная звезда" президент ассоциации "Группы "Вымпел" полковник запаса Валерий Попов, подразделение, созданное 19 августа 1981 года, в период холодной войны должно было противодействовать за рубежом силам специальных операций стран блока НАТО. В силу специфики многие детали операций не раскрываются до сих пор. Первые две операции были проведены при непосредственном руководстве начальника нелегальной разведки КГБ генерал-майора Юрия Дроздова.

В начале 1980-х годов одной из первых операций "Вымпела" стало содействие освобождению разведчика-нелегала, который был арестован и помещен в тюрьму одной из африканских стран. Освободить его по дипломатическим каналам не удалось, и было принято решение обменять его на военнослужащего иностранной страны.

"Этот офицер являлся ключевой фигурой для обмена, поскольку был близким родственником одного из местных высокопоставленных руководителей. Так что обмен состоялся, и наш разведчик-нелегал вернулся на Родину, для которой, кстати говоря, сделал очень много, и не случайно впоследствии ему было присвоено звание Героя России", - рассказывает Валерий Попов.

Хотя ветеран "Вымпела" не раскрывает подробности, но речь, по всей видимости, идет о советском разведчике Алексее Козлове, которому в 1980 году удалось добыть доказательства, что ЮАР при помощи Израиля произвел испытания атомной бомбы. Его выдал завербованный британской разведкой Олег Гордиевский. Советского разведчика поместили в камеру смертников и пытали, но через два года Алексея Козлова обменяли в Западном Берлине на 10 американских и английских шпионов. Плюс - офицера из армии ЮАР, специально захваченного в джунглях Анголы.

Другая спецоперация прошла в середине 1980-х годов в столице одной из ближневосточных стран. Переговоры с лидером террористов не привели к положительному результату. "И тогда пришлось провести специальную операцию по созданию жестких условий для нескольких родственников лидера бандформирования, что заставило бы его освободить сотрудников нашего посольства. Наш оперативный план, учитывавший обычаи страны пребывания, сработал, дипломатов отпустили", - рассказывает Попов.

В данном случае речь, вероятно, идет о событиях в Бейруте 1985 года. 30 сентября шиитские фундаменталисты "Хезболлы" и палестинские активисты ФАТХ захватили в плен кадровых сотрудников КГБ Олега Спирина и Валерия Мырикова, а также врача Николая Свирского и дипломата Аркадия Каткова. Террористы пытались через Москву заставить Сирию отказаться от планировавшейся операции по зачистке Бейрута. В подтверждении своих угроз боевики убили Аркадия Каткова, и тогда в ход пошли спецподразделения. В результате близкий родственник главаря боевиков был убит, после чего пленные были освобождены без всяких условий. По воспоминаниям очевидцев, возвращению заложников салютовал весь Бейрут. Поднялась такая стрельба в воздух, что местное телевидение по этому поводу вынуждено было дать объяснение: это не очередные боевые действия, а демонстрация радости в связи с освобождением советских дипломатов.

Другая тайная операция прошла в конце 1990-х годов в одной из ближневосточных стран. Там был выявлен лагерь для подготовки смертников, которых планировали использовать на территории России. Для его уничтожения офицеры "Вымпела" спровоцировали вооруженный конфликт между конкурирующими группировками боевиков, и операция увенчалась успехом.

"Так что "Вымпел", хочу особо подчеркнуть, - это не просто силовой спецназ. Это думающее подразделение, с прекрасными навыками не только боевой, но и оперативной работы", - отметил Попов.

Николай Грищенко