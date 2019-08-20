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20.08.2019
ЦАМТО

Минобороны Японии приняло решение о закупке 42 истребителей F-35B "Лайтнинг-2"

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Американский истребитель F-35B
Американский истребитель F-35B.
Источник изображения: © Фото : Dane Wiedman

ЦАМТО, 19 августа. Минобороны Японии 16 августа официально одобрило закупку 42 истребителей с коротким взлетом и вертикальным посадкой (STOVL) F-35B "Лайтнинг-2" компании Lockheed Martin стоимостью около 14 млрд. иен (132 млн. долл.) за единицу.

Как напоминает газета Asahi Shimbun, в конце прошлого года японское правительство заявило, что намерено приобрести самолеты F-35, однако до сих пор не было принято официального решения о выборе типа закупаемого истребителя.

В июне этого года Минобороны Японии получило предложение от правительства США по самолету F-35B. Как было заявлено японской стороной после рассмотрения предложения, самолет соответствует всем техническим требованиям Сил самообороны Японии.

По информации Asahi Shimbun, бюджетный план японского правительства предполагает оплату поставки первых 18 самолетов до конца 2023 ф.г. Конкретных планов по оплате оставшихся 24 истребителей пока нет.

Представители Министерства обороны Японии заявили, что самолеты F-35B поступят на вооружение двух эсминцев Морских сил самообороны Японии (прим. ЦАМТО: видимо, в статье присутствует ошибка; ранее сообщалось о закупке F-35B для ДКВД класса "Изумо").

Напомним, что в рамках принятых в прошлом году новых "Руководящих принципов планирования национальной обороны" Япония намерена приобрести 105 самолетов F-35A/B "Лайтнинг-2", которые заменят 99 из 200 имеющихся устаревших F-15J/DJ "Игл". Для ДКВД класса "Изумо" планировалось приобрести 42 истребителя в версии с вертикальным взлетом и посадкой (STOVL).

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Страны
США
Япония
Продукция
DD25
F-35
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
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