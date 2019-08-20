Ученые: Ядерный конфликт погрузит мир на десять лет во тьму и холод

В США опубликована свежая версия оценки ущерба от "третьей мировой"

Несколько дней назад в журнале Американского геофизического союза (American Geophysical Union, AGU) "Геофизические исследования атмосферы" (Journal of Geophysical Research: Atmospheres), была опубликована статья ученых Ратгерского университета (г. Нью-Брунсвик, шт. Кололрадо), Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета (г. Боулдер, шт. Колорадо), содержащая результаты оценок последствий полномасштабной ядерной войны между США и Россией.

Специалисты, смоделировавшие влияние нанесения ядерных ударов стран по территориям друг друга на окружающую среду, получили научно обоснованные данные о том, что климат планеты в течение 10 лет будет находиться в состоянии, так называемой, "ядерной зимы".

Следует отметить, что многими моделями "ядерной зимы" описывается один и тот же сценарий. Выпадение снега на большей части Земли, за исключением некоторых экваториальных приморских территорий. Массовая гибель людей от голода, холода, а также от того, что снег будет накапливаться и образовывать многометровые толщи, разрушающие строения и перекрывающие дороги. Вероятна гибель большей части населения Земли, однако 10-50 % (по разным оценкам) людей выживут и сохранят большинство технологий. В среднем, такой сценарий отбросит цивилизацию в развитии примерно на 20-50 лет.

Модель исследователей отличается более высокой разрешающей способностью и более высокой границей применимости – 140 километров над поверхностью земли, что на 60 километров выше, чем в ранее представленной в 2007 году Институтом космических исследований имени Годдарда при НАСА.

Они получили данные, указывающие, что в результате пожаров, вызванных взрывами, в атмосферу будет выброшено около 150 миллионов тонн сажи. Стратосферные ветры приведут к тому, что за несколько недель земной шар будет закрыт от доступа лучей солнца густыми черными облаками. По прогнозам экспертов, плотность сажи, окутывающей планету, начнет снижаться только через семь лет. А для полного восстановления нормального солнечного освящения потребуется еще три года.

Все это приведет к падению средней температуры поверхности земли почти на девять градусов Цельсия. Графики, представленные в исследовании, говорят о том, что температурная аномалия будет сохраняться на этом уровне в течение около четырех лет, а для полного возврата температуры к ее изначальным значениям потребуется около десятилетия.

Результаты моделирования, полученные экспертами, свидетельствуют также о том, что эффекты, возникшие в атмосферном слое земли, приведут к коллапсу муссонов и значительному увеличению изменчивости цикла Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).

В целом новая модель повторяет выводы предшествующих имитаций изменений климата после ядерной войны. Но, поскольку в модель были заложены более сложные механизмы трансформаций взвешенных частиц, она показала, что облако сажи исчезнет быстрее, чем это было определено в модели НАСА, однако степень изменения климата по общим показателям оказалась идентичной.

Нельзя ни вспомнить, что в прошлом году в американском журнале The National Interest был опубликовал прогноз бывшего военного аналитика Пентагона и эксперта ЦРУ, профессора университета Джорджтауна (г. Вашингтон) Мэтью Кренига. Ученый спрогнозировал реальное число жертв среди мирного населения американских городов в случае ядерных ударов России по США.

По его оценкам, атомной бомбардировке первого удара может подвергнуться 131 город США с населением 70 миллионов жителей. Города будут разрушены, население погибнет. В результате второго ядерного удара могут быть уничтожены еще 12 городов с населением 28 миллионов американцев. Правда, издание приводит еще один вариант развития событий, предсказанный Кренигом. Специалист указал, что, если США пойдут по пути одностороннего сокращения ядерных вооружений, то не смогут достаточно эффективно ответить на первый. Соответственно, урон от второй волны ядерной бомбардировки будет куда более катастрофическим и приведет к гибели 82 миллионов американцев. Таким образом, в результате двух последовательных ударов в США будет уничтожено 143 города Америки и 152 миллиона ее жителей.

В конце своего исследования ученые написали, что "полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решит провести такую атаку". Они также подчеркнули, что использование ядерного оружия Соединенными Штатами и Россией будет иметь катастрофические последствия для всего мира. "В конечном счете, необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех сторон, обладающих ядерным оружием", – заключили специалисты.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"