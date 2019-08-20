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20.08.2019
Российская газета

Клон "Витязя": российские вездеходы ДТ-30 скопировали в Китае

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В КНР создали вездеходы, очень напоминающие знаменитые и хорошо зарекомендовавшие себя в экстремальных условиях бездорожья российские снегоболотоходы "Витязь".

В репортаже канала CCTV китайская двухзвенная машина, подобно оригиналу из Ишимбая, продемонстрировала высокие характеристики проходимости. Она преодолела широкий ров, легко взяла вертикальную стену, без видимых проблем перемахнула через бронированный корпус списанной бронемашины.

Затем был продемонстрирован трюк по переезду шести стоящих рядом большегрузных прицепов.

Также транспортер форсировал водную преграду и легко преодолел заболоченный участок местности.

В то время как в Поднебесной только испытывают такую технику, в России появляется все больше модификаций "Витязей". Так, на прошедшем этим летом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" стало известно о создании на основе двухзвенного транспортера самоходной артиллерийской установки "Магнолия".

Вооруженная 120-мм орудием, она способна уничтожать цели на дистанции более 10 000 метров. При этом максимальная скорострельность может достигать 10 выстрелов в минуту. Боекомплект насчитывает 80 снарядов. Экипаж - 4 человека.

Большой интерес у специалистов и посетителей выставки вызвал созданный на шасси ДТ-30ПМ и окрашенный в пустынный камуфляж зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ".


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Tор-М2
ДТ-30
Проекты
АРМИ-20XX
Тор ЗРК
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