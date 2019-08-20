Европейское космическое агентство сократило формат участия в МАКС-2019

В оргкомитете форума сообщили, что на авиасалоне не будет шале ЕКА, но делегация агентства будет работать на мероприятиях МАКС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) в этом году не будет принимать участие в выставочной экспозиции авиасалона МАКС, сообщили в понедельник в оргкомитете форума.

"В этом году впервые за многие годы на авиасалоне не будет шале Европейского космического агентства. Однако делегация агентства будет работать на мероприятиях авиасалона", - сказал собеседник агентства.

В оргкомитете выразили уверенность, что на следующем авиасалоне ЕКА возобновит полномасштабное участие в выставке.

В Европейском космическом агентстве подтвердили ТАСС изменение формата своего участия в выставке.

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.