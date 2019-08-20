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20.08.2019
ТАСС

Сергей Ковалев назначен исполнительным директором КБ химавтоматики

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Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)
Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузовов пояснил, что перед Ковалевым поставлена задача по объединению КБ химавтоматики и Воронежского механического завода

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Исполнительным директором воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО "Энергомаш") назначен директор Воронежского механического завода Сергей Ковалев. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Роскосмоса.

"Директор Воронежского механического завода - филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева - Сергей Ковалев возглавил Конструкторское бюро химавтоматики", - говорится в пресс-релизе.

Соответствующий приказ был подписан генеральным директором НПО "Энергомаш" Игорем Арбузовым. Он пояснил, что "перед Сергеем Ковалевым поставлена задача по объединению двух предприятий для создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже".

Ранее КБ химавтоматики были переданы активы Воронежского механического завода, директором которого останется Ковалев, совмещая руководство над двумя предприятиями. При этом Игорь Белоусов, который ранее был исполнительным директором КБ, займет пост первого заместителя исполнительного директора.

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Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
ВМЗ
ГКНПЦ Хруничева
КБХА
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
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