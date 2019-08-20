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20.08.2019
Интерфакс-АВН

На Украине арестован танкер, поставлявший топливо для российского Черноморского флота

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Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив.
Источник изображения: © РИА Новости . инфоцентр "Крымский мост"

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Херсонский апелляционный суд в понедельник удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым (базируется в Киеве - ИФ) на определение Херсонского горсуда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мрия" (Mriya), которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре АРК, таким образом, определение Херсонского горсуда отменено, на судно наложен арест.

Как сообщалось, госпредприятие "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП) призвало Службу безопасности Украины разблокировать работу одного из причалов управляемой ими Херсонской нефтеперевалки.

Согласно сообщению ПОНП, вечером 10 августа представители СБУ зашли на территорию перевалки с целью обыска пришвартованного к причалу судна Mriya, готовившегося к отгрузке дизельного топлива в резервуары предприятия. В предоставленном судебном постановлении о проведении обыска было указано прежнее название судна - Vilga с другим судовладельцем, в связи с чем ПОНП считает проникновение на территорию предприятия и судно незаконными.

Руководивший обыском следователь СБУ не смог объяснить, какое отношение имеет топливо к делу о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году. С тех пор судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

По информации прокуратуры АРК, в июне 2015 года это судно под названием "Вилга"/Vilga поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ в Севастополь.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧФ
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