Бои под Иловайском: в Британии заявили о российских войсках

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Британские исследователи заявили, что собрали ряд доказательств участия российских военных в боях под Иловайском пять лет назад. И намерены предоставить их ЕСПЧ, чтобы подать иск против России со стороны украинских военных. Киев неоднократно обвинял Москву в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне ополчения. Но Россия постоянно отвергала эти обвинения. Она признает только нахождение на этой территории своих добровольцев.

Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian. Исследователи утверждают, что они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, на которых запечатлены российские вооруженные конвои на территории Украины. Кроме того, как они заверяют, у них есть фотографии танка Т-72Б3, по утверждению специалистов, в то время такая техника была на вооружении только у российской армии.

Forensic Architecture обнародовала видео, в котором говорится, что доказательства были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. В частности, утверждается, что 3 сентября по окончании боев в 10 км к югу от Иловайска была замечена колонна военных транспортных средств. В открытых источниках также были обнаружены новые транспортные средства и военные лагеря. В конце августа на снимках с российской стороны границы якобы было запечатлено движение конвоя, удаляющегося от Украины, заявили исследователи.

Собранные доказательства они планируют использовать при подаче судебных исков против Москвы со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Бои под Иловайском, более известные как Иловайский котел, происходили в августе 2014 года. Тогда крупная группировка украинских войск была взята в кольцо вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). При попытке прорыва окружения вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери. Как указала Генпрокуратура Украины в отчете о расследовании случившегося под Иловайском, в результате погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения.

В августе прошлого года состоялась пресс-конференция, на которой начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил о больших потерях среди российских военных в ходе боев под Иловайском. По его словам, как подсчитал Генштаб Украины, погибли около 300 бойцов вооруженных сил ДНР, а также более 200 военнослужащих российской армии.

Он утверждал, что всего за несколько месяцев в 2014 году в боях погибли около 1,7 тыс. служащих регулярной российской армии, в том числе и 200 погибших под Иловайском.

Ноздрачев также сообщил, что якобы порядка 300 российских военных были ранены в иловайских боях.

Полковник рассказал, что безвозвратные потери украинских силовиков в котле оцениваются в 366 бойцов, 150 из которых - военнослужащие ВСУ. По его словам, на сегодняшний день пропавшими без вести считаются 84 силовика. При этом 11 бойцов ВСУ и сотрудников МВД, попавших под Иловайском в плен, до сих пор удерживаются на территории ДНР.

В ГПУ обозначили главной причиной поражения украинских войск вторжение на территорию Украины регулярных подразделений российской армии. Как утверждают в Генпрокуратуре страны, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года перешли границу и двинулись к Иловайску сразу девять батальонно-тактических групп. Их общая численность, по данным украинской стороны, составляла 3,5 тыс. бойцов, на вооружении которых было до 60 танков и 320 бронемашин, до 60 орудий, 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов. В ГПУ уверены, что именно этим силам удалось окружить и разгромить под Иловайском несколько добровольческих батальонов МВД Украины и подразделения ВСУ.

В начале августа 2015 года Шевченковский районный суд Киева решил взять под стражу начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. В Киеве считают, что именно он и еще десять российских военнослужащих "организовывали, готовили и развязывали вооруженный конфликт на территории Украины".

При этом Москва неоднократно опровергала участие частей российской армии в украинском конфликте. Об отсутствии на Украине регулярных российских войск заявлял и сам президент Владимир Путин.

"Мы никогда не говорили, что там [на Украине] нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", - сказал Путин 17 декабря 2015 года на традиционной большой пресс-конференции.

На следующий день его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что под занятыми "решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере", людьми президент имел в виду добровольцев.

"Очевидно, если вы прочитаете слова Путина непредвзято, вы вспомните, что он неоднократно говорил о наших согражданах, гражданах России, гражданах других стран СНГ, которые самостоятельно отправляются. Кто-то не имеет определенной сферы занятий, кто-то использует отпуск, кто-то берет отпуск за свой счет. Такие люди действительно есть, они отправляются туда", - уточнил Песков.

Лидия Мисник