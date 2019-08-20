Русская Германия (Германия): страсти по американским солдатам в ФРГ

Число солдат США в ФРГ в несколько раз превышает их численность в остальных европейских странах. По поступившим на минувшей неделе сведениям из Белого дома, в течение ближайших месяцев ситуация существенно не изменится. Политические страсти вокруг "ограниченного контингента США" разгорелись с новой силой после заявления Польши о готовности разместить американских солдат на своей территории.

Общая численность американских солдат и офицеров в Германии по данным на 2018 год составляла около 33 тысяч 250 человек (в остальных странах Европы - 4 тысячи 750). Таким образом, Германия занимает второе место в мире после Японии по числу размещенных на ее территории американских военнослужащих. К указанному числу американских солдат на территории Германии следует добавить еще почти 17 тысяч американских граждан, проходящих в Германии так называемую альтернативную службу.

А на прошлой неделе посол США в Германии Ричард Гренелл (Richard Grenell) заявил следующее: "Это оскорбительно, что американские налогоплательщики своими налогами оплачивают пребывание почти 50 тысяч американцев в Германии, а немцы используют это для того, чтобы покрыть свой торговый профицит внутри страны".

В этом свете понятна "угроза" президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу вывода из Германии некоторого числа военнослужащих и перевода их на территорию Польши, высказанная еще в июне 2019 года в Вашингтоне во время его встречи с президентом Польши Анджеем Дуда (Andrzej Duba).

Однако в конце прошлой недели Дональд Трамп уже не был столь категоричен. Отвечая в Белом доме на вопросы журналистов по поводу частичного перевода американских солдат из Германии в Польшу американский президент ограничился лишь заявлением, что "Польша является близким другом Соединенных Штатов. Варшава также предложила за свой счет построить базу для американских войск… Они предложили заплатить за наши войска и многое другое. Так и должно быть". И добавил: "Это нечто совершенно иное, чем "глупые соглашения" с другими странами, которые только эксплуатируют США". Едва ли не сразу после этого заявления посол США в Польше Джорджетт Мосбахер (Georgette Mosbacher) в своем твиттере написала: "Польша выполняет свое платежное обязательство перед НАТО в размере двух процентов от ВВП. Германия этого не делает. Мы были бы рады, если бы американские войска из Германии перебазировались в Польшу".

На столь очевидные угрозы сразу же отреагировали руководители ведущих немецких партий. Лидер фракции СДПГ Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) заявил журналу Spiegel: "Германия не даст себя шантажировать". Глава фракции ХДС в Бундестаге Йоханн Вадефул (Johann David Wadephul) утверждает, что "вряд ли имеет смысл продвигать войска НАТО на восток". А руководство коалиции ХДС/ХСС в минорном тоне сообщило, что "знает и разделяет позицию США". Представители Свободной демократической партии (СвДП) и "Зеленые" добавили свои голоса в общие страсти. "Согласно Трампу, внешняя политика США сводится лишь к угрозам и к ожиданиям безоговорочной преданности вместо делового партнерства", - говорит эксперт по внешней политике "Зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin). Еще более резко высказался эксперт СвДП по международным делам Александр Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff): "…играть друг против друга - это не лучшая сделка для союзников".

Наша справка

Численность американских военнослужащих, базирующихся на территории Германии, по годам

2006 - 72 тысячи 416

2009 - 56 тысяч 680

2014 - 42 тысячи 450

2016 - 35 тысяч 800

2018 - 33 тысячи 250

Подразделения и отряды американских военнослужащих размещены в городах Висбаден, Шпангдалем, Рамштайн, Кайзерслаутерн, Баумхольдер, Ландсхут, Графенвер, Ансбах, Штутгарт, Гармиш-Партенкирхен. Центральный командный пункт "ограниченного" контингента американских сухопутных войск в Европе и Азии расположен в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг); управление основными группировками военно-воздушных сил США за рубежом размещено в Рамштайне (Ramstein-Miesenbach, федеральная земля Рейнланд-Пфальц), а самый большой полигон для тренировок и испытаний расположен недалеко от города Графенвер (федеральная земля Бавария). В настоящее время строится новый командный центр в Ульме.

Виктор Фишман