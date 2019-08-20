Администрация Д.Трампа одобрила продажу истребителей F-16V Тайваню

ЦАМТО, 19 августа. По информации ряда СМИ, администрация Д.Трампа одобрила продажу новых истребителей F-16V Тайваню, приняв длительное время откладывавшееся решение, которое, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Китаем.

Как сообщает FlightGlobal.com со ссылкой на анонимные источники, стоимость продажи 66 самолетов оценивается в 8 млрд. долл. Достижение соглашения было подтверждено совместным заявлением председателя Комитета палаты представителей по иностранным делам демократа Элиота Энгеля и высокопоставленного члена республиканской партии Майкла Маккола.

Как указано в заявлении, продажа самолетов F-16 Тайваню дает четкий сигнал о приверженности США безопасности и демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конгрессмены выразили удовлетворение тем, что администрация Д.Трампа продвигает эту продажу, и уверенность в том, что она будет поддержана обеими партиями и палатами Конгресса.

Условия сделки пока не раскрываются, но, как сообщается, Конгресс США был уведомлен о продаже после ее одобрения госсекретарем Майком Помпео. Совместное заявление высокопоставленного демократа и республиканца в Комитете по иностранным делам палаты представителей свидетельствует о поддержке поставки обеими партиями.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года министр обороны Тайваня Йен Тех-Фа официально подтвердил, что Министерство национальной обороны 27 февраля направило в США письмо с запросом о возможности закупки (LOR – letter of request) истребителей F-16V "Вайпер". Министр заявил, что военное ведомство намерено закупить 66 самолетов F-16V.

Хотя у США имеются законные обязательства по защите Тайваня, ранее американское руководство не давало разрешения на продажу острову новых истребителей.

Одобрение продажи F-16, однако, не означает, что контракт уже подписан. Окончательная конфигурация самолета должна быть согласована обеими сторонами. По мнению военных экспертов, новая версия F-16V будет оснащена РЛС AN/APG-83, будет иметь возможность нести широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и с большей эффективностью сможет противостоять угрозе воздушного удара с материка с применением самолетов Су-35 и J-10.

По данным тайваньского агентства CNA, истребители, вероятно, будут поставлены, начиная с 2023 года.