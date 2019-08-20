На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ

ЦАМТО, 19 августа. На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.

Завершающая партия поступила в воинскую часть округа в Еврейской автономии (ЕАО).

Таким образом, танковые подразделения четырех мотострелковых соединений, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономии, Амурской области, острове Сахалин, укомплектованы танками Т-80БВ на 100%.

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Отличительной особенностью Т-80 является газотурбинная силовая установка, которая лучше всего подходит для суровых климатических условий Дальнего Востока. Также это первый в мире танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

За счет установленного современного оборудования, в том числе многоканальных прицелов наводчика "Сосна-У", стабилизаторов вооружения, приборов наблюдения ТВН-5, значительно повышается эффективность применения танковых подразделений при решении различных учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.