Страйкер, скрещенный с "Ганшипом"

В США в ожидании легких танков создают их суррогаты

Ведущие армии западного блока испытывают острую нехватку в средствах непосредственной огневой поддержки пехоты. Строго говоря, речь идет о боевых машинах, способных обеспечить мощное огневое прикрытие пехотинцам даже на самых сложных ландшафтах – в условиях бездорожья, болотно-лесистой и горной местности, на урбанизированных ландшафтах. Кроме того, эти машины должны легко транспортироваться по воздуху и по морю. Иными словами, речь идет об эффективных легких танках, которых в ВС США и некоторых других стран НАТО сегодня нет.

Дело в том, что большинство ОБТ западного блока – это многократно модернизированные системы 80-х годов прошлого столетия, которые были разработаны, прежде всего, для борьбы с советскими танками на ТВД Центральной и Западной Европы. По сути дела, все эти машины – тяжелые танки, имеющие в силу большой массы определенные проблемы с проходимостью и транспортировкой.

А так как НАТО серьезно продвинулось на Восток, выяснилось, что эти ОБТ не очень хорошо подходят для действий на территории Польши и Прибалтики с их не слишком хорошим дорожным полотном и обилием лесов и болот. Кроме того, локальные войны на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Афганистане также выявили острую потребность в легких танках.

В настоящий момент программа по созданию "машин мобильной огневой поддержки" уже запущена Пентагоном, однако пока что ее конкретных результатов не видно. И пока что потребность военных в таких машинах компенсируют созданием различных машин огневой поддержки на шасси ББМ Stryker.

На эту 8-колесную бронемашину устанавливают различные артиллерийские системы и даже минометы. Впрочем, при всех достоинствах этих машин, в том числе, и экономичности такого подхода, эти машины не обладают ни проходимость, ни защищенностью легкого танка. Однако пока таковых нет, создаются все новые "суррогаты танка" на базе ББМ Stryker.

Одна из новых разработок была представлена на 11 выставке наземных боевых машин (GSVETS). ББМ Stryker получил боевой модуль C3030 с 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II, такой же, как установлена на "ганшипе" AC-130.

Собственно, модуль C3030, является лицензионной копией системы Cockerill 3030, которая устанавливается на семейство шведских БМП CV90. Боепитание пушки осуществляется из двух магазинов с бронебойными и осколочно-фугасными боеприпасами, по 78 снарядов в каждом. Еще 264 выстрела хранятся в специальном бункере, расположенном в корпусе. Орудие может использовать снаряды с дистанционным взрывателем, которые срабатывают над окопами и другими укрытиями неприятеля, недосягаемыми для прямого выстрела. Сообщается, что в случае замены ствола, орудие может вести огонь 40-мм снарядами S40х180 мм.

Кроме того, вооружение модуля включает 12,7-мм пулемет M2 Browning, дымовые гранатометы и устройство для постановки аэрозольных завес.

За счет нового модуля масса ББМ выросла на 2 тонны и составила 18,5 тонны. ТТХ машины, получившей наименование M1296 ICVD (Infantry Carrier Vehicle Dragoon) следующие: она развивает скорость в 97 км/ч по шоссе, а запас хода составил 486 километров. Бронирование M1296 обеспечивает защиту всех проекций от огня 14,5-мм пулеметов, а V-образное дно обеспечивает повышенную защиту от подрывов.

Новыми машинами планируется оснастить три бригады Сухопутных войск ВС США.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",