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20.08.2019
Военно-промышленный курьер

Гидрографическое судно "Александр Рогоцкий" пришло к месту службы на Камчатке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейшее гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенное для Тихоокеанского флота на Благовещенском судостроительном заводе, прибыло к месту постоянной дислокации на Камчатке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Судно "Александр Рогоцкий" заложили на Благовещенском судостроительном заводе в феврале 2016 года, в октябре 2017 года завершилась сборка корпуса.

В феврале 2019 года судно проходило швартовные испытания и готовилось к ходовым. Судостроители обещали передать "Александра Рогоцкого" флоту в июле, сообщает Mil.Press Flot.

Ввод нового судна в состав Камчатского объединения значительно расширит возможности гидрографического отряда по обеспечению действий сил Тихоокеанского флота, подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ.

Суда проекта 19910 созданы для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозка различных грузов для обеспечения работы этого оборудования.

Гидрографическое судно проекта 19910 имеет водоизмещение более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19910
ТОФ
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