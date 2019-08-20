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20.08.2019
Интерфакс-АВН

В Каспийском море обнаружен "черный ящик" истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана - Минобороны

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МиГ-29
МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Баку. 19 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Поисковая группа подняла из Каспийского моря "черный ящик" разбившегося в конце июля азербайджанского истребителя МиГ-29, сообщили в понедельник в Минобороны республики.

"Найден и извлечен из моря "черный ящик" истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочного полета в ночное время 24 июля", - говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящее время изучается техническое состояние "черного ящика" для извлечения информации, содержащейся в памяти устройства, сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Продолжаются работы по извлечению с морского дна фрагментов самолета", - говорится в сообщении ведомства.

Связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета в ночное время. Самолет упал в Каспийское море в территориальных водах Азербайджана.

В связи с инцидентом, Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
МиГ-29
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