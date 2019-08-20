Экипаж тральщика "Иван Антонов" проведёт несколько учений в Атлантике

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Новейший морской тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" совершает переход с Балтийского флота в Севастополь через Атлантический океан, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"Для корабля это первый межфлотский переход. Экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль и провести ряд корабельных учений в соответствии со своим предназначением", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Сейчас "корабль находится в Северном море и направляется в пролив Ла-Манш для дальнейшего выхода в Атлантический океан", информирует штаб ЧФ.

Во время нахождения в Санкт-Петербурге экипаж корабля принял участие в Главном Военно-Морском параде.

Первый серийный морской тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" построен на Средне-Невском судостроительном заводе в рамках кораблестроительной программы, предусматривающей переоснащение и развитие минно-тральных сил ВМФ России. Спущен на воду в 2018 году, принят в состав ЧФ в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны (ПМО). Тральщик имеет на вооружении гидроакустические станции, телеуправляемые и автономные подводные аппараты для уничтожения различных типов морских мин, сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что корабли ПМО проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - 10 м, полная скорость хода - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.