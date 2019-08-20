Собран первый истребитель JAS-39E "Гипен" для ВВС Бразилии

ЦАМТО, 19 августа. На предприятии шведской компании Saab AB в Линчепинге собран первый истребитель JAS-39E "Гипен" для Военно-воздушных сил Бразилии.

Как напоминает Scramble Magazine, бразильская программа "Грипен" NG (Next Generation) предусматривает создание двух опытных образцов: одноместного самолета, который должен был быть изготовлен в июле 2019 года, и двухместного самолета, который должен быть собран в октябре 2021 года. Первый полет одноместного "бразильского" JAS-39E "Гипен", как ожидается, состоится в этом месяце.

В конечном итоге первый JAS-39E "Гипен" (рег. №4100) будет доставлен в 1-ю авиагруппу в Аннаполисе (шт.Гояс) в 2021 году. В Бразилии самолет JAS-39E будет иметь обозначение F-39.

Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Бразилии 18 декабря 2013 года объявило о выборе "Грипен E/F" компании Saab победителем тендера на поставку истребителя нового поколения F-X2. Контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку бразильского варианта и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. "Грипен E/F" заменят снятые с вооружения "Мираж-2000C", а в перспективе – модернизированные F-5M и AMX A-1M, которые планируется списать в 2035 году.

Соглашение с Saab включает покупку боевых самолетов, материально-техническое обеспечение и закупки вооружений. Как планируется, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F".

Одновременно Saab и Командование ВВС Бразилии (COMAER) подписали офсетное соглашение, стоимость которого оценивается в 9,1 млрд. долл. В реализации проекта участвуют Департамент науки и аэрокосмической техники ВВС Бразилии (DCTA), а также компании Akaer, Atech, Atmos Sistemas, AEL Sistemas, Embraer, Mectron Communication, Saab Aeronautica Montagens.

Бразильские истребители будут отличаться несколькими особенностями, включая широкоформатный дисплей (WAD), систему огибания рельефа местности, национальную систему госопознавания "свой-чужой" (IFF), систему предупреждения о лазерном облучении, бортовой компрессор HiPPAG компании Ultra Electronics, систему связи Link BR-2.

Как заявлено, 36 самолетов будут произведены по трем технологическим схемам: полностью в Швеции компанией Saab; с началом работ в Швеции и завершением в Бразилии; самостоятельно компанией Embraer в Бразилии.

Saab отвечает за производство 13 самолетов "Грипен" версий "E" и "F" в Швеции. Оставшиеся 23 истребителя будут произведены компанией Embraer в Бразилии в период с 2020 по 2024 гг. Подготовку бразильских пилотов в Швеции планируется начать с 2020 года. Фактические поставки серийных самолетов ВВС Бразилии начнутся с 2021 года: 11 самолетов будут переданы заказчику в 2021 году, восемь – в 2022 году, семь – в 2023 году, восемь – в 2024 году.