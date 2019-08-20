МРК "Советск" в рамках госиспытаний провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море
ЦАМТО, 19 августа. МРК "Советск" в рамках госиспытаний успешно провел артиллерийские стрельбы по воздушной цели из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок.
В качестве мишеней были задействованы светящиеся авиационные бомбы, выставленные самолетами морской авиации флота и представленные в виде гирлянд.
В рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. Цель испытаний – всесторонняя проверка качества построенного корабля и соответствия его тактико-технических характеристик утвержденному проекту.
После завершения испытаний в морских полигонах Балтийского флота и ревизии корабля, на нем будет поднят Военно-морской флаг и корабль войдет в состав Балтийского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).
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