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20.08.2019
ЦАМТО

МРК "Советск" в рамках госиспытаний провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море

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Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые ис
Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые испытания, которые будут проходить на Ладожском озере. 20.05.2019.
Источник изображения: RussianArms / fleetphoto.ru

ЦАМТО, 19 августа. МРК "Советск" в рамках госиспытаний успешно провел артиллерийские стрельбы по воздушной цели из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок.

В качестве мишеней были задействованы светящиеся авиационные бомбы, выставленные самолетами морской авиации флота и представленные в виде гирлянд.

В рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. Цель испытаний – всесторонняя проверка качества построенного корабля и соответствия его тактико-технических характеристик утвержденному проекту.

После завершения испытаний в морских полигонах Балтийского флота и ревизии корабля, на нем будет поднят Военно-морской флаг и корабль войдет в состав Балтийского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

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