На Тихоокеанский флот прибыло судно "Александр Рогоцкий"

Строящееся на ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» для ВМФ России малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» после спуска на воду. Благовещенск,, 19.07.2018.

Гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" прибыло на Камчатку, к месту постоянной дислокации. Закладка судна, предназначенного для Тихоокеанского флота, состоялась в феврале 2016 года на Благовещенском судостроительном заводе.

По окончании постройки в течение нескольких месяцев велись ходовые испытания. Специалисты убедились в безупречной работе главных двигателей и дизель-генераторов, систем и специального оборудования корабля. Только после этого "Александр Рогоцкий" отправился на Камчатку.

"Суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей", - рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

По его словам, экипажу гидрографического судна предстоит устанавливать и снимать навигационные морские буи и вехи всех типов, заниматься обслуживанием, осмотром, перезарядкой и ремонтом берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозкой различных грузов.

Справка "РГ"

Водоизмещение судна - более 1200 тонн, длина корпуса - 59 метров, ширина - 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Дальность плавания - около 3500 миль, автономность - более 25 суток. Экипаж - 22 человека.

Евгения Шерешевская