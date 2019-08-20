Войти
20.08.2019
Российская газета

Гидрографы Северного флота подтвердят открытие новых островов в Арктике

318
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Североморцы в ходе научно-практической экспедиции намерены подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля. Гидрографы Северного флота уже находятся в Карском море.

Как сообщили в пресс-службе СФ, эти объекты зафиксированы из космоса, теперь их практическим изучением займутся экипажи спасательного буксирного судна "Алтай" и гидрографического судна "Горизонт".

Специалисты проводят гидрологические исследования в районе острова Белый. В понедельник они высадятся на остров Пахтусова для поиска следов первых экспедиций и исторических артефактов. Кроме того, гидрографы уточнят и состояние береговой линии там, где появились новые острова, а также обследуют сохранившиеся на картах "белые пятна".

Комплексная экспедиция Северного флота стартовала на Землю Франца-Иосифа 15 августа из Североморска. Она пройдет по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова и проведет ряд экспериментов. У нынешней экспедиции два исторических повода - 105-летие первого подъема флага России над архипелагом Земля Франца Иосифа, это сделала экспедиция капитана 1 ранга Исхака Ислямова, и 90-летие первого подъема флага СССР.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
пр.1452
СФ
Похожие новости
15.08.2019
Северный флот проведёт учения по обороне важного промышленного объекта на Таймыре
08.08.2019
Арктическая группировка Северного флота обеспечит безопасность Северного морского пути
28.05.2019
Россия и Норвегия проведут совместные морские учения
08.10.2018
Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Баренцевом море
09.08.2018
Корабли Северного флота вышли в поход в восточные районы Арктики
09.09.2014
Россия выстраивает оборону по периметру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 06:47
  • 3
Китайская компания Fangli "клонировала" российский вездеход ДТ-30П
  • 20.08 06:15
  • 89
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 05:45
  • 1
Совет технополиса "Эра" утвердил стратегию его научного развития
  • 20.08 03:10
  • 49
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 20.08 02:04
  • 7761
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.08 22:46
  • 2
В Норвегии заявили о неспособности противостоять России без НАТО
  • 19.08 21:06
  • 1
Хакеры взломали программный код F-15
  • 19.08 20:24
  • 16
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели
  • 19.08 20:14
  • 1
В России отреагировали на данные о недостатках ВМФ
  • 19.08 17:15
  • 2
США почти одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 Viper
  • 19.08 16:57
  • 1
Прошли военно-полевые сборы 1-й казачьей дивизии
  • 19.08 16:22
  • 1
На Луну к 50-летию Октября
  • 19.08 15:36
  • 1
Война на Кавказе в августе 2008 года получила новую оценку
  • 19.08 15:08
  • 18
Правительство России увеличивает финансирование органов безопасности и Росгвардии
  • 19.08 14:14
  • 1
Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века