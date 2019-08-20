Япония планирует запуск КА, предназначенных для уничтожения военных спутников противника

ЦАМТО, 19 августа. Правительство Японии рассматривает возможность запуска космических аппаратов, предназначенных для выведения из строя военных спутников других стран в случае чрезвычайных ситуаций, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету "Иомиури".

Ожидается, что запускать такие спутники Япония сможет в середине 2020-х годов, а официальное решение будет принято в будущем году, отмечает агентство.

Япония в настоящее время использует разведывательные спутники, спутники связи и навигации и теперь считает необходимым принять меры для их защиты от космической угрозы со стороны космических аппаратов других стран.

В частности, как сообщает "РИА Новости", газета обратила внимание на разработку в Китае военных спутников, которые будут использовать механическую руку-манипулятор для вывода из строя спутников противника.

Министерство обороны Японии тоже решило рассмотреть возможность использования КА с механической рукой-манипулятором, а также электромагнитных волн и кибератак для выведения из строя иностранных спутников.

Как напоминает агентство, газета "Иомиури" ранее опубликовала информацию о том, что в 2020 году Япония планирует создать военно-космическое подразделение Сил самообороны в связи с активизацией использования космоса в оборонных целях другими странами, в том числе США, Россией и Китаем. Ожидается, что новое подразделение из 70 человек будет размещено на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю (к западу от Токио). План его создания был составлен в декабре 2018 года.

Японское правительство работает над созданием системы космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, ее эксплуатация, как ожидается, начнется с 2023 года.

Главная задача подразделения, как ожидается, будет состоять в том, чтобы, используя эту систему, следить за космическим мусором, угрозами атак или помех со стороны спутников других стран. Поскольку такого опыта у Сил самообороны Японии не было, после создания подразделения его сотрудники будут направлены на тренинги в вооруженные силы США и японское аэрокосмическое агентство JAXA, передает "РИА Новости".