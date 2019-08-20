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20.08.2019
Военное обозрение

Тренировались с пластиковыми АКМ - о польско-американских маневрах "Выживание на воде"

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Американские солдаты совместно с военнослужащими вооружённых сил Польши прошли тренировки по преодолению водных преград в местах брода. Обратил на себя внимание тот факт, что перед тренировками у военнослужащих "изъяли" настоящее стрелковое оружие и вручили пластиковые копии автоматов Калашникова. Боевое оружие не доверили?

Источник изображения: topwar.ru

Для лучшей визуализации места "брода" от моста до берега были натянуты две верёвки на небольших буйках. Между ними "брод" и проходил. И именно по этой дорожке совместный польско-американский отряд и должен был добраться до необходимой точки.

Ещё одним этапом тренировок на базе 15-й Гижицкой механизированной бригады стали тренировки по рукопашному бою с оружием.

Источник изображения: topwar.ru

Правда, в качестве "оружия" вновь были использованы пластиковые автоматы. Одни этими пластиковыми "игрушками" удары наносили, другие отбивались.

Источник изображения: topwar.ru

После завершения двухдневных тренировок командир польской бригады Норберт Ивановски решил своеобразно наградить участников "маневров". В качестве награды на принтере были отпечатаны сертификаты, которые раздали военнослужащим – чтобы не намочило дождём, сертификаты поместили в прозрачные канцелярские файлы.

Источник изображения: topwar.ru

Из заявления Норберта Ивановски:

Вы проявили себя в сложных условиях выживания и проведения операций на воде. Вы показали прогресс в обучении.

Источник изображения: topwar.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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