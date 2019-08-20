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20.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Сроки учений "Океанский щит" из-за НАТО пришлось продлить

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Учения "Океанский щит – 2019" проходили почти на неделю дольше, чем планировалось, из-за реагирования со стороны НАТО и гидрометеорологической обстановки, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николая Евменов.

"Учение "Океанский щит – 2019" планировалось провести в период с 1 по 9 августа. Однако условия, в которых проводилось учение, включая гидрометеорологическую обстановку в районах действия сил ВМФ и характер реагирования объединенных военно-морских сил НАТО на наши действия, потребовали дополнительного времени", – передает ТАСС слова Евменова.

Он добавил, что в ходе стратегических учений все поставленные боевые задачи были выполнены.

"Результат показал, что в ходе проведения "Океанского щита – 2019" мы были готовы к изменениям обстановки", – отметил адмирал.

В учениях, которые проходили в акваториях Баренцева, Норвежского, Северного, Балтийского и Средиземного морей и в Атлантическом океанском районе, приняли участие около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что оперативное учение "Океанский щит – 2019" проходит с 1 по 9 августа в акватории Балтийского моря. Маневрами руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Напомним, 8 августа в Минобороны сообщили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС пролетели над Беринговым морем в рамках учений "Океанский щит – 2019", на отдельных этапах их сопровождали американские истребители F-22 и F-18.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
F-18
F-22
Ту-95
Проекты
NATO
Военные учения
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