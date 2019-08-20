Железнодорожные войска усиливают для борьбы с ЧП

Железнодорожные войска, которые с этого года начали привлекать к ликвидации последствий стихийных бедствий, усилят и оснастят современной инженерной техникой.

Как сообщила газета "Известия", новые батальоны будут развернуты в каждом военном округе. В результате железнодорожники, которых в армии уже называют "военным МЧС", смогут оперативно прибывать в любой регион в случае чрезвычайной ситуации.

"В Западном военном округе уже созданы два новых батальона железнодорожных войск, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. В ближайшие годы такие подразделения появятся во всех округах. Железнодорожники получат на вооружение современные тягачи, бульдозеры, вездеходы, болотоходы, амфибии, автомобили, инженерную технику и специальные средства", – сообщило издание.

"Наращивание численности и оснащение современными средствами военных железнодорожников происходит на фоне их активного привлечения к восстановлению инфраструктуры пострадавших от стихии регионов. Сегодня две бригады железнодорожных войск устраняют последствия паводков в Иркутской области. Бойцы чинят железные и автомобильные дороги, жилые дома и социальные объекты, расчищают местность. Во время паводков в Приамурье железнодорожники Восточного военного округа за несколько дней построили несколько дамб возле реки Зея, защитив от наводнения город Свободный. Железнодорожные подразделения были направлены также на ликвидацию последствий взрывов на арсенале в Ачинске", – отмечает газета.