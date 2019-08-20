Войти
20.08.2019
Военно-промышленный курьер

Железнодорожные войска усиливают для борьбы с ЧП

349
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Железнодорожные войска, которые с этого года начали привлекать к ликвидации последствий стихийных бедствий, усилят и оснастят современной инженерной техникой.

Как сообщила газета "Известия", новые батальоны будут развернуты в каждом военном округе. В результате железнодорожники, которых в армии уже называют "военным МЧС", смогут оперативно прибывать в любой регион в случае чрезвычайной ситуации.

"В Западном военном округе уже созданы два новых батальона железнодорожных войск, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. В ближайшие годы такие подразделения появятся во всех округах. Железнодорожники получат на вооружение современные тягачи, бульдозеры, вездеходы, болотоходы, амфибии, автомобили, инженерную технику и специальные средства", – сообщило издание.

"Наращивание численности и оснащение современными средствами военных железнодорожников происходит на фоне их активного привлечения к восстановлению инфраструктуры пострадавших от стихии регионов. Сегодня две бригады железнодорожных войск устраняют последствия паводков в Иркутской области. Бойцы чинят железные и автомобильные дороги, жилые дома и социальные объекты, расчищают местность. Во время паводков в Приамурье железнодорожники Восточного военного округа за несколько дней построили несколько дамб возле реки Зея, защитив от наводнения город Свободный. Железнодорожные подразделения были направлены также на ликвидацию последствий взрывов на арсенале в Ачинске", – отмечает газета.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.08.2017
Воздушно-космические силы представят около 50 новейших научных разработок на форуме "Армия-2017"
10.06.2016
Новые МиГ-29СМТ ВКС России
10.09.2015
Выставка российской военной техники RAE-2015 пройдет в Нижнем Тагиле
04.03.2015
Минобороны разработает "дорожную карту" для изобретателей
25.10.2013
Российский флот модернизирует атомные подводные лодки проекта 971 «Щука-Б»
19.12.2012
Прихлопнутые взрывы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 06:47
  • 3
Китайская компания Fangli "клонировала" российский вездеход ДТ-30П
  • 20.08 06:15
  • 89
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 05:45
  • 1
Совет технополиса "Эра" утвердил стратегию его научного развития
  • 20.08 03:10
  • 49
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 20.08 02:04
  • 7761
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.08 22:46
  • 2
В Норвегии заявили о неспособности противостоять России без НАТО
  • 19.08 21:06
  • 1
Хакеры взломали программный код F-15
  • 19.08 20:24
  • 16
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели
  • 19.08 20:14
  • 1
В России отреагировали на данные о недостатках ВМФ
  • 19.08 17:15
  • 2
США почти одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 Viper
  • 19.08 16:57
  • 1
Прошли военно-полевые сборы 1-й казачьей дивизии
  • 19.08 16:22
  • 1
На Луну к 50-летию Октября
  • 19.08 15:36
  • 1
Война на Кавказе в августе 2008 года получила новую оценку
  • 19.08 15:08
  • 18
Правительство России увеличивает финансирование органов безопасности и Росгвардии
  • 19.08 14:14
  • 1
Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века