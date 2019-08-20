Учения ВМФ России затянулись из-за НАТО и погоды

Учения Военно-морского флота России "Океанский щит – 2019" проходили почти на неделю дольше запланированного из-за действий НАТО и погодных условий. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью изданию "Красная звезда", опубликованном 19 августа.

По его словам, маневры должны были проводиться в период с 1 по 9 августа, однако из-за внешних обстоятельств учения затянулись.

"Условия, в которых проводилось учение, включая гидрометеорологическую обстановку в районах действия сил ВМФ и характер реагирования объединенных военно-морских сил НАТО на наши действия, потребовали дополнительного времени. Исходя из этого, учение продлилось до 15 августа, и сейчас с полной уверенностью можно говорить о том, что цели, поставленные на учении, достигнуты", — пояснил он.

Адмирал назвал прошедшие учения "еще одним важнейшим этапом в повышении боеспособности российских войск, которые оказались "готовы к изменениям обстановки", пишет "Газета.ру". Во время маневров был значительно увеличен масштаб их проведения — расширилась география, было привлечено в три раза больше сил, впервые были задействованы атомные подлодки.

Так, маневры проводились при участии Балтийского, Северного и Черноморского флотов и авиации Тихоокеанского флота, Воздушно-космических сил и МЧС в акватории пяти морей — Баренцева, Норвежского, Северного, Балтийского и Средиземного, а также в Атлантическом океанском районе. Всего — более 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов. В прошлом году учения проводились только в Средиземном море с участием 28 водных и 34 воздушных судов.

В рамках учений была проверена готовность сил ВМФ к защите национальных интересов России. Основу корабельной группировки составили суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в июле.

В начале августа на Украине заявили, что совместные учения страны и НАТО провалились якобы из-за действий России. По словам украинского политолога Михаила Гончара, силы альянса вынуждены быть отступать из-за российских учений вблизи Крыма.