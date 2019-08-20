ЦАМТО, 19 августа. Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения. В ходе игр проведено 32 конкурса (в 2018 году – 28) по полевой, воздушной и морской выучке.

В 2019 году к ранее проводимым конкурсам добавились еще четыре: "Аварийный район", "Конный марафон", "Полярная звезда" и "Саянский марш".

Игры стали проходить не только летом, но и зимой. Первый конкурс в рамках АрМИ-2019 "Саянский марш" прошел в феврале этого года в Саянских горах. В нем соревновались горные подразделения из России, Таджикистана и Анголы. Несмотря на суровые сибирские морозы, команды успешно выполнили более десяти специальных задач по спасению раненого, движению на горных лыжах, огневой подготовке, как в дневное, так и в ночное время. По итогам конкурса российской сборной была завоевана первая золотая медаль. Серебро – таджикскими военнослужащими, бронза – сборной Анголы.

В АрМИ-2019 приняли участие 223 команды из 39 стран (включая Российскую Федерацию), представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америки (для сравнения: в 2015 г. – 43 команды из 16 стран, в 2018 году принимало участие 189 команд из 28 стран). Пять иностранных государств (Франция, США, Словакия, Турция и Мексика) прислали своих наблюдателей. В этом году 9 стран направили свои команды впервые: Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия.

Самые представительные команды выставили Россия, Беларусь, Казахстан, КНР, Иран, Армения и Узбекистан. Белорусские военнослужащие участвовали в 18 конкурсах военных игр, команды из Казахстана – в 16 конкурсах, Китай – в 15 конкурсах, Узбекистана – в 14, Ирана и Армении в 13.

Российская сборная выступила во всех 32 конкурсах. Столь масштабное представительство имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и является стимулом для других стран направлять большее количество команд. Следует отметить, что и другие страны с каждым годом увеличивают свое участие. Так Венесуэла представила команды в 10 конкурсах, Вьетнам в 7, Азербайджан, Киргизия и Монголия – в 6. Каждая страна самостоятельно определяла, для участия в каких соревнованиях следует выставить команду.

Общая численность участников соревнований составила 5185 военнослужащих.

Традиционно наибольшее количество стран принимали участие в конкурсе "Танковый биатлон", который проходил на полигоне "Алабино" Московской области. Это 23 команды, представлявших Азербайджан, Анголу, Армению, Беларусь, Венесуэлу, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Кубу, Кувейт, Лаос, Мьянму, Монголию, Россию, Сирию, Сербию, Судан, Таджикистан, Уганду и Узбекистан. Причем, танкисты Кубы, Судана и Узбекистана впервые участвовали в конкурсе. У всех команд основной соревновательной машиной был танк – Т-72Б3. Российская сторона подготовила их для участников в количестве более 100 ед.

Команда КНР, как и прежде, выступала на танке собственного производства, а команда Беларуси на танке Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях республики.

Впервые в этом году для еще большего повышения зрительского интереса, равных соревновательных возможностей, были внесены изменения в регламент проведения конкурса. Коллективным решением стран-участниц было принято решение о разделении команд на 2 подгруппы (дивизиона) на основе результатов показанных командами в 2018 году.

В первом дивизионе выступали 12 команд: Россия, Китай, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Венесуэла, Иран, Армения, Киргизия, Сербия, Сирия. Во втором оспаривали первенство 11 команд из Таджикистана, Кувейта, Мьянмы, Вьетнама, Лаоса, Анголы, Зимбабве, Уганды, Кубы, Узбекистана и Судана. Победители определялись в каждой группе. Отдельно были определены три лучших танковых экипажа в индивидуальном зачете из 69 выступавших на конкурсе. Первые два места завоевали два российских экипажа, на третьем китайские танкисты. Победители в индивидуальном зачете были награждены медалями, дипломами и ценными призами, автомобилями и мотоциклами.

В ходе соревнований был побит рекорд прохождения трассы в индивидуальной гонке, установленный в 2017 году. Теперь рекорд принадлежит российскому экипажу и равен 17 мин. 30 сек.

В финальной эстафете четырех лучших сборных конкурса "Танковый биатлон" победила сборная России, установив новый рекорд скорости – 84 км/ч и поразив 21 мишень из 24 возможных (лучший результат на огневом рубеже). Сборная России прошла трассу за 1 час 33 мин. 20 сек. Серебряными призерами стала сборная Беларуси с результатом 1 час 41 мин. 19 сек, а бронзу завоевала команда Казахстана, пройдя трассу за 1 час 53 мин. 44 сек. Четвертое место заняла сборная Азербайджана.

Также на полигоне "Алабино" Московской области были проведены еще два конкурса.

На конкурсе специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" высочайшее мастерство по индивидуальному приготовлению пищи и выпечки хлебобулочных изделий, а также приготовлению национальных блюд показали сборные России и Беларуси, занявшие первое и второе место. Сборные Казахстана и Узбекистана поделили третье место. Всего в конкурсе участвовали команды из 10 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, России, Монголии, Шри-Ланки и ЮАР.

В соревновании подразделений военной полиции "Страж порядка" приняли участие команды России, Армении и Ирана. Военнослужащие военной полиции мерялись силой в выполнении индивидуальных специальных упражнений по огневой подготовке, преодолению полосы препятствий, а также 8-километровой командой гонке. В результате упорной борьбы первое место у России, второе – у Ирана, третьими стали военные полицейские из Армении.

Летчики Беларуси, Казахстана, Китая и России показали свое мастерство пилотирования самолетами и вертолетами уже в известном и популярном конкурсе "Авиадартс". В этом году конкурс прошел на полигоне "Дубровичи" Рязанской области. Все страны, участвующие в конкурсе, состязались на своих самолетах и вертолетах и демонстрировали летно-технические и боевые возможности отечественной авиатехники. В этом зрелищном конкурсе уверенную победу одержала сборная России, на втором месте летчики из Китая, на третьем – Казахстана и Беларуси.

Инженерные конкурсы "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" принимала Тюмень. Соревнования проходили на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В соревнованиях инженерно-саперных подразделений приняли участие команды из России, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Китая, Лаоса, Монголии, Узбекистана, Киргизии и Пакистана.

Во всех конкурсах уверенную победу одержали российские команды. Призерами соревнований стали инженерные подразделения Беларуси, Китая и Вьетнама.

Конкурс "Десантный взвод" проводился недалеко от Пскова на полигоне "Струги Красные". В нем приняли участие десантники из России, Абхазии, Алжира, Анголы, Армения, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Камбоджи, Казахстана, Киргизия, Китая, Кубы, Марокко, Мали, Судан, Сирии, Таджикистана, Шри-Ланки, ЮАР и Южной Осетии. Команды продемонстрировали не только меткость стрельбы из стрелкового оружия, точность приземления, владение боевой техникой, физическую выносливость в ходе марш-броска, но и слаженность подразделения при выполнении специальной задачи, мастерство действовать на водной поверхности. Псковская земля стала счастливой для российской сборной, десантников из Беларуси и Китая, занявших первое, второе и третье место, соответственно.

Специалисты автотехнического обеспечения провели в г.Острогожске Воронежской области конкурс "Мастера автобронетанковой техники". В этом году в нем приняли участие военнослужащие России, Венесуэлы, Египта, Китая и Лаоса. Военные водители показали свое умение в скоростном преодоление препятствий на автомобильной технике, выполнении нормативов по ремонту автомобильной техники и стрельбе из стрелкового оружия. Победу в конкурсе одержала команда России, на втором месте Китай, на третьем – Венесуэла.

Омск принимал участников конкурса "Рембат", где на базе Омского автобронетанкового инженерного института соревновались подразделения по ремонту бронетанковой техники. Конкуренцию российской команде составили команды Венесуэлы, Иордании, Камбоджи, Конго, Лаоса, Мозамбика и Узбекистана.

Во всех четырех номинациях неизменно побеждала российская команда, обеспечив себе первое общекомандное место. Вторыми стала команда из Узбекистана. Третье место завоевали лаосские инженеры, для которых это стало единственной призовой наградой на АрМИ-2019.

Конкурс "Военное ралли" проводился по дорогам и спецучасткам Республики Тыва. Автомобилисты на автомобилях повышенной проходимости "УАЗ" и "КАМАЗ" преодолели более 2000 км сложного по рельефу маршрута, отрабатывая вопросы доставки военных грузов на предельные расстояния. В конкурсе приняли участие команды пяти стран: России, Китая, Беларуси, Сербии и Узбекистана. Места распределились следующим образом: Россия – первое место, Китай – второе, Беларусь – третье.

На базе "Терскол" в Кабардино-Балкарии на конкурсе "Эльбрусское кольцо" подразделения горных частей России, Индии, Казахстана, Марокко и Узбекистана показывали мастерство альпинистов, слаженность действий в условиях сложного горного рельефа. По традиции все участники соревнования совершили восхождение на высочайший горный пик Европы Эльбрус. Уверенную победу по количеству заработанных баллов одержала команда России, на втором месте – Узбекистан, на третьем – Казахстан.

Взаимодействие со своими четвероногими помощниками проверяли военнослужащие-кинологи Алжира, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и России на конкурсе "Верный друг", который прошел на базе кинологического центра ВС РФ в г.Дмитрове Московской области.

Российские кинологи заняли первое место, второе место поделили команды Беларуси и Узбекистана, набравшие одинаковое количество баллов, на третьем месте кинологи Казахстана.

Один из трех морских конкурсов прошел на побережье Балтийского моря на полигоне "Хмелевка" Калининградской области. В конкурсе "Морской десант" соревновались подразделения морской пехоты России, Китая, Венесуэлы и Ирана. В ходе соревнований морские пехотинцы продемонстрировали свои профессиональные навыки, а экипажи бронетранспортеров – умение на скорости преодолевать препятствия и вести огонь из штатного вооружения.

В этом конкурсе победили морские пехотинцы России, на втором месте – команда Китая, а на третьем – Иранские морпехи.

Впервые в этом году в рамках АрМИ-2019 в г.Сергиев-Посад Московской области прошел конкурс аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район". Первое и второе место в этом конкурсе заняли российские команды, на третьем месте команда Вьетнама.

Конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота" и "Уверенный прием" в рамках АрМИ-2019 приняла казахстанская земля. Конкурсы прошли в учебном центре Сухопутных войск ВС РК "Гвардейское".

На конкурсе "Мастера артиллерийского огня" артиллеристы- минометчики демонстрировали свой профессионализм во владении 120-мм минометом, физическую подготовку, умение быстро решать огневые задачи и точным огнем подавлять цели. В этом конкурсе соревновались минометные расчеты 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Сирии, Таджикистана и России. Технику предоставила казахстанская сторона. Боевые расчеты России выступали на своей технике.

Боевые расчеты беспилотных аппаратов из России, Беларуси, Казахстана и Ирана на полигоне "Гвардейский" демонстрировали свое мастерство по управлению БПЛА днем и ночью в конкурсе "Соколиная охота". Все участники использовали БПЛА собственного производства.Военные связисты России, Армении, Беларуси, Казахстана и Китая состязались в мастерстве приема и передачи сигналов управления, развертывания станций приема и перемещения узлов связи на конкурсе "Уверенный прием".

Российские команды, участвующие в этих трех конкурсах заняли вторые места. Золото во всех дисциплинах завоевали хозяева – военнослужащие Казахстана. Бронзовыми призерами в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" стала команда Узбекистана, в "Соколиной охоте" – специалисты Ирана, а в "Уверенном приеме" – Беларусь.

Четыре конкурса "Чистое небо", "Суворовский натиск", "Безопасная среда", "Мастер-оружейник" принимала Китайская Народная Республика в г.Корла.

Команды из Беларуси, Венесуэлы, Китая, Египта, Узбекистана, Монголии и России приняли участие в конкурсе "Чистое небо" – соревновании отделений стрелков-зенитчиков. Впервые российская сторона выступила на своей технике, апробированной на всеармейских этапах.

В конкурсе "Суворовский натиск", в программу которого входила проверка мастерства экипажей в управлении БМП в сложных условиях, преодолении водных преград на плаву, а также меткости ведения огня из штатного вооружения, приняли участие команды из Беларуси, Зимбабве, России, Китая, Венесуэлы и Ирана.

Специалисты войск РХБЗ Армении, Вьетнама, Китая, Египта, Ирана и России приняли участие в конкурсе "Безопасная среда". Соревнования проходили на бронетехнике, предоставленной китайской стороной. Конкурсанты демонстрировали умения и навыки при выполнении нормативов по подготовке боевых машин радиационной, химической и биологической разведки к применению, в обнаружении зон заражения и проведении специальной обработки.

Команды инженеров и специалистов ракетно-артиллерийского вооружения из России, Армении, Казахстана, Ирана, Узбекистана и Китая на конкурсе "Мастер-оружейник" продемонстрировали, как можно в полевых условиях провести ремонт артиллерийских систем.

Российские команды, участвующие в этих четырех конкурсах заняли вторые места. Золото во всех дисциплинах завоевали хозяева – военнослужащие Китая. Третьи места между странами-участницами распределились таким образом: в конкурсе "Чистое небо" – Узбекистан, в "Суворовском натиске" – Иран, в "Безопасной среде" – Вьетнам, а в "Мастере-оружейнике" – Казахстан.

Второй по популярности среди стран-участниц АрМИ-2019 конкурс "Снайперский рубеж" принимала Республика Беларусь в г.Бресте. Участие в конкурсе приняли команды из 21 страны. В конкурсе победила команда снайперов из Республики Беларусь, на втором месте команда России, на третьем – Казахстана.

Также в новом конкурсе "Полярная звезда", в котором соревновались подразделения специального назначения России и Беларуси, победу одержала Беларусь, а российская команда заняла второе место.

Республика Индия впервые провела на своей территории один из конкурсов "АрМИ-2019 – "Отличники войсковой разведки". В необычайно сложных климатических условиях разведчики смогли показать целый комплекс профессиональных навыков, таких как умелое использование парашютных систем, физическая выносливость при совершении марш-бросков по пересеченной местности, скорости преодоления комплекса препятствий "Тропа разведчика", меткости стрельбы из стрелкового оружия, точности выхода разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Среди 8 разведывательных подразделений Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Судана, Узбекистана и России, участвовавших в конкурсе, победу одержала команда Индии, на втором месте – Узбекистан, на третьем – Россия.

В конкурсе "Военно-медицинская эстафета", который принимала Республика Узбекистан, военные медики из 11 стран доказали, что спасение жизни военнослужащего на поле боя – их главная задача, проявив свое мастерство в оказании первой медицинской помощи, а в эстафетах – умение эвакуировать раненых с поля боя. Победителем конкурса стала команда Узбекистана, на втором месте – Казахстан, на третьем – Россия.

Конкурс по морской выучке "Кубок моря" уже несколько лет проходит в Баку, столице Азербайджанской Республики. В ходе проведения этих соревнований экипажи надводных кораблей отрабатывали вопросы применения корабля по предназначению с выполнением боевых упражнений артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. Свою морскую выучку при проведении конкурса демонстрировали моряки России, Азербайджана, Казахстана и Ирана. По итогам конкурса первое место заняла команда Азербайджана, второе – России, третье – Казахстана.

В Исламской Республике Иран на конкурсе АрМИ-2019 "Глубина" свои профессиональные навыки в спортивной борьбе сравнили представители еще одной военно-морской профессии – водолазы. Этот конкурс прошел на острове Киш в Персидском заливе, где водолазы соревновались в скоростном подводном плавании, ориентировании, умении проводить восстановительные и спасательные работы на глубине. В конкурсе участвовали команды России, Венесуэлы, Ирана, Китая, Сирии, ЮАР. Команда России завоевала золото, серебро у команды Китая, бронза досталась военным водолазам Ирана.

Участников конкурса подразделений военной автоинспекции "Дорожный патруль" принимала также Исламская Республика Иран. В г.Паранд экипажи патрульных автомобилей соревновались в экстремальном вождении, огневой подготовке, специальных задачах военных автоинспекторов. Отличились военные инспекторы Ирана – первое место, у российской команды второе место, на третьем месте – Узбекистан.

Уже второй год подряд конкурс "Воин мира" проводит на своей территории Республика Армения. В нем приняли участие сборные из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Греции и Ирана. Участники соревновались в знании истории, этикета, профессиональных навыках военнослужащего контрактной службы, а также в умении петь и танцевать. В этом конкурсе победу одержала команда Армении, на втором месте российская команда, на третьем – Казахстан.

Впервые в рамках АрМИ-2019 в Монголии был проведен новый конкурс "Конный марафон", в котором приняли участие конные подразделения из 4 стран: России, Монголии, Казахстана и Киргизии. Лучшими наездниками по итогам конкурса стали представители принимающей стороны – Монголии, второе место у Казахстана, третье место поделили Россия и Киргизия.

Соревнования АрМИ - 2019 проводились в основном с использованием техники и вооружений российского производства, а также стран-организаторов конкурсов. Страна организатор предоставляла командам технику и все виды ее обеспечения (ремонт, обслуживание, заправка топливом). Также принимающая сторона предоставляла командам необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организовывала размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

Для участия в авиационных конкурсах было задействовано более 60 самолетов и вертолетов ВВС России, Республики Казахстан, Республики Беларусь и ВВС Национально-освободительной армии Китая.

В морских соревнованиях были задействованы от ВМФ России два малых артиллерийских корабля, а также по одному кораблю от ВМС Азербайджана, Казахстана и Ирана.

Победители Армейских международных игр- 2019 определялись по итогам каждого конкурса, а также в общекомандном зачете. Для их награждения было изготовлено 2850 медалей и 33 кубка. За общую победу в АрМИ-2019 Кубок Армейских международных игр вручен сборной России (16 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовых медали, всего 31 награда в 32 конкурсах). Второе место в общекомандном зачете заняла команда Китая (4-6-2, итого 12 наград в 15 конкурсах), третье – Казахстана (3-2-9, итого 14 наград в 16 конкурсах), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.