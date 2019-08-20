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20.08.2019
ЦАМТО

Руководство ВКС России отметило рост уровня подготовки участников "Авиадартс-2019"

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Всеармейский этап соревнований "Авиадартс" в Крыму
Всеармейский этап соревнований "Авиадартс" в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 19 августа. На аэродроме Дягилево 17 августа состоялось награждение победителей конкурса "Авиадартс-2019".

"Сегодня мы подводим итоги авиационных соревнований. Лучшие экипажи Вооруженных Сил Беларуси, Казахстана, Китайской Народной Республики и Российской Федерации боролись за право быть первыми. Мы стали свидетелями высокого летного мастерства и боевой выучки военных летчиков. Они показали настоящий характер воздушных бойцов" – заявил на церемонии заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Конечно, заметен рост подготовки, мастерства летчиков из Беларуси и Казахстана. Китайские летчики всегда стабильно хорошо выступают. В этом году борьба была сильнее, чем в прошлые годы. Но наша команда показала свою выучку, профессионализм и заслуженно победила" – подчеркнул А.Юдин, отвечая на вопрос журналистов.

"Такие международные авиационные соревнования укрепляют сотрудничество в сфере боевой подготовки и обмена опытом с летчиками разных стран" – сказал А.Юдин.

В конкурсе "Авиадартс-2019" участвовали 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации команды Китайской Народной Республики, Беларуси и Казахстана и Российской Федерации.

По итогам соревнований российская команда завоевала 1 место, вторыми стали летчики из Китая, третье место поделили экипажи Беларуси и Казахстана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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