Австралия передала Самоа патрульный катер класса "Гардиан"

ЦАМТО, 19 августа. Компания Austal Limited (Austal) объявила о передаче Министерству обороны Австралии нового патрульного катера класса "Гардиан", предназначенного для Самоа.

Катер построен в рамках проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона. В ходе церемонии, состоявшейся 16 августа на предприятии Austal в Хендерсоне, катер был передан представителям правительства Самоа.

Катер, получивший наименование "Нафануа II" (Nafanua II), является четвертым судном, построенным Austal в рамках программы PPBR и переданным МО Австралии странам Тихоокеанского региона.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров со стальным корпусом в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Стоимость строительства самих катеров оценивается в 280 млн. австр. долл., начальное семилетнее обслуживание – в 24 млн. австр. долл. Соглашение включало опцион на поставку двух дополнительных кораблей.

В апреле 2018 года Министерство обороны Австралии объявило, что поставит два дополнительных катера класса "Гардиан" силам обороны Восточного Тимора. Стоимость этого контракта составила 29,7 млн. австр. долл. Таким образом, общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 21 ед., а стоимость проекта – до 335 млн. австр. долл.

Головной катер серии, 401 "Тед Диро", был передан Папуа-Новой Гвинее в ноябре 2018 года и вошел в боевой состав сил обороны страны 1 февраля 2019 года. Еще два построенных Austal катера были переданы Тувалу и Королевству Тонга. Поставку следующих катеров планируется выполнять с интервалом 2-3 месяца. В частности, катера планируется поставить правительствам Островов Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловых Островов, Микронезии, Палау, Самоа, Соломоновых Островов и Вануату.

Согласно графику, программа завершится поставкой кораблей Восточному Тимору во второй половине 2023 года. Техническое обслуживание кораблей будет проводиться на ремонтном предприятии Austal в Кэрнсе.

Верфь Austal рассматривает дополнительные возможности по поставке катеров на экспорт.

Новые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, обеспечивать безопасность в регионе и защиту морских ресурсов.