Министр обороны Сербии посетил "Роствертол"

ЦАМТО, 19 августа. Министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе рабочей поездки в Россию 16 августа посетил предприятие "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех).

Глава военного ведомства Сербии осмотрел транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, изготовленные ростовским заводом для сербских ВВС по контракту, заключенному с "Рособоронэскпортом".

В рамках визита на предприятие А.Вулин встретился с руководством "Роствертола" и специалистами летного и инженерного составов, проходящими обучение на предприятии. Кроме того, министр обороны ознакомился с производственными участками по сборке вертолетов типа Ми-35.

Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным, помимо эффективного решения огневых задач, осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 кг боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 кг грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.

Круглосуточность и всепогодность боевого применения вертолета, обеспечивают возможность выполнения боевых задач по авиационной поддержке подразделений сухопутных войск в любое время суток и в любых погодных условиях.

Вертолет отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 м над уровнем моря. Кроме того, удачные конструктивные решения, использованные в Ми-35М, обеспечивают возможность использования российского вертолета в широком диапазоне физико-географических и климатических условий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".