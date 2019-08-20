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20.08.2019
ТАСС

Модернизированные МиГ-31БМ провели воздушный бой в стратосфере на Камчатке

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Учебный бой проходил на высоте более 20 км

ТАСС, 19 августа. Модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ впервые провели воздушный бой в стратосфере на высоте более 20 км. Экипажи тренировались перехватывать условного нарушителя воздушного пространства России на Камчатке, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России. Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. <...> Полет осуществлялся на скорости 2,5 тыс. километров в час и на высоте более 20 километров", - сообщила пресс-служба.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России в нижних слоях стратосферы, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования. На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вел поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

Захватив цель, летчики выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть вылетов в стратосферу. "Тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне", - отмечается в сообщении.

Модернизированные истребители

Состав смешанного авиаполка морской авиации ТОФ пополнился новыми истребителями МиГ-31БМ в феврале 2019 года. В ходе заводского ремонта с модернизацией была обновлена авионика и радиоэлектронные системы МиГ-31, улучшены тактические характеристики и боевые возможности истребителей.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ (Foxhound, по классификации НАТО) предназначается для перехвата воздушных целей на дальних дистанциях, недоступных для поражения обычными истребителями. Самолеты этого типа способны реализовывать сетецентрические методы управления боевыми действиями, действуя в группе с другими летательными аппаратами. МиГ-31БМ оснащается радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. В номенклатуру применяемых авиационных средств поражения входят ракеты класса "воздух - воздух" семейства Р-33 большой дальности, а также Р-73 малой дальности.

Длина самолета - 21,62 метра, максимальная взлетная масса - 46,2 тонны. Максимальная скорость полета на большой высоте - 3 тыс. км/ч, практический потолок - 20 тыс. 600 метров. Практическая дальность полета с четырьмя ракетами Р-33 и двумя подвесными топливными баками составляет 3 тыс. километров. МиГ-31БМ оборудован системой дозаправки топливом в полете, истребитель оснащен двумя двигателями Д-30Ф6 тягой 15500 кгс на взлетном режиме.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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