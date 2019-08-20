Адмирал оценил американское сравнение флотов России и США

Бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов прокомментировал статью американского журнала The National Interest, автор которой сравнил ВМФ России и ВМС США.

В эфире НСН он напомнил, что исторические и географические особенности лишили Россию прямых выходов к океанам, за исключением Тихого. С учетом данного фактора руководство ВМФ решило пойти по пути строительства небольших и мобильных кораблей и подлодок, пояснил адмирал.

Американцы выбрали другой путь – строительства емких кораблей, которые позволяют перебрасывать не только людей, но и авиацию. Соединенные Штаты вместе с Японией, обладающие прямым выходом в Тихий и Атлантический океаны, пошли по пути строительству авианосцев, объяснил Комоедов.

"У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий. Тихоокеанский флот – единственный, который способен на прямое развертывание в Тихом океане с Камчатки. Остальные зоны – проливные. Так исторически и географически сложилось", – рассказал адмирал.

Перед советским флотом стояла задача противодействовать силам иностранных флотов, в этой связи страна стала создавать ракетоносные корабли – эсминцы, крейсеры и подлодки.

"Поэтому были созданы корабли и подлодки типа АПРК "Курск" с 24 ракетами, "Базальт", "Гранит". Создавали авиацию, например, Ту-22, М-3 с такими ракетами как А-22, которые набирали высоту и пикировали на авианосцы Мы разрабатывали эффективные операции против авианосных групп", – заключил Комоедов.

National Interest ранее написало, что козырем России становятся малые корабли, корветы и дизель-электрические субмарины. При этом малые суда обладают большой огневой мощью. США же полагаются на более крупные корабли, констатировало издание.

Ранее этот же журнал писал, что угроза столкновения России и США в Черном море вполне реальна, однако российский флот уничтожит силы НАТО в первые часы конфликта.

Ольга Никитина