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20.08.2019
Интерфакс-АВН

Южная Корея еще не определилась со сроками и масштабом военных учений у островов Токто, на которые претендует Япония

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Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото
Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Choo Youn-Kong

Гонконг. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские военные продолжают рассматривать сроки и масштаб учений в районе оспариваемых Японией островов Токто (японское название Такэсима), сообщило в понедельник южнокорейское министерство обороны.

"Мы рассматриваем график и другие детали, принимая во внимание различные факторы", - сказал представитель министерства Чхве Хен Су на брифинге.

Он добавил, что специфика "может меняться каждый раз в соответствии с конкретной обстановкой".

Наблюдатели обратили внимание, что в текущем году эти учения, которые на регулярной основе проводятся дважды в год - в июне и декабре - были отсрочены в связи с попытками урегулировать дипломатические и торговые разногласия между двумя странами.

Агентство "Ренхап" отмечет, что учения может быть еще раз отложены в связи с предполагаемыми переговорами глав МИД двух стран в кулуарах трехсторонней встречи министров иностранных дел в Пекине на нынешней неделе.

Ранее в этом месяце советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чун Юй Ен сказал, что учения будут проводиться в более широком масштабе по сравнению с предыдущими, но он не уточнил сроки их проведения.

"Ренхап" в начале текущего месяца со ссылкой на правительственные и военные источники сообщал, что проведение учений запланировано на август.

"Мы откладывали проведение учений, исходя из интересов двухсторонних отношений. Однако Япония обострила ситуацию, достигнут консенсус, что больше мы не можем переносить наши планы", - заявил агентству один из собеседников.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
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