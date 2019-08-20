След "Буревестника"

Военный эксперт Дмитрий Корнев — об особенностях новой крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ее возможностях

Опубликованная в западных СМИ информация о том, что взрыв на полигоне в Нёноксе 8 августа произошел в ходе испытания ракеты "Буревестник", не нашла подтверждения. Как выяснилось, работы велись по другим системам. Однако то, что в первые же дни после аварии в прессе был назван со ссылкой на спецслужбы США именно "Буревестник", — неслучайно. И довольно показательно: из всей "семерки Путина" — анонсированных президентом России новых систем вооружений — эта ракета по сей день считается самой загадочной и остается главным предметом интереса экспертов всего мира. Так что же такое "Буревестник" и какими возможностями он обладает?

В открытых источниках "Буревестник", крылатая ракета с неограниченной дальностью действия и ядерной энергетической установкой, иногда фигурирует под индексом 9М730, по обозначению НАТО — SSC-X-9 Skyfall. Однако это неверно. Обозначение изделия, как и многое другое о нем, неизвестно. Реальное его наименование остается секретным.

В выступлении президента перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года были показаны уникальные кадры одного из первых испытательных полетов прототипа над атомным полигоном Новая Земля. Согласно информации, обнародованной тогда, пуск проводился с тестовой площадки около поселка Паньково на Новой Земле. Выбор места испытаний неслучаен — центральный ядерный полигон России позволяет ограничить возможное в случае аварии радиоактивное заражение границами полигона и при этом обеспечивает достаточно обширные пространства для испытаний летательных аппаратов. Минусом является удаленность полигона от индустриальных районов, отсутствие соответствующей инфраструктуры, а также относительная доступность для наблюдений со стороны, например, подводных разведывательных средств.

В 2018 году на полигоне Капустин Яр аналитиками и экспертами было обнаружено сооружение, подобное расположенному на тестовой площадке в Паньково. На основании этого был сделан вывод о возможной подготовке к пускам прототипов будущей крылатой ракеты без ядерной силовой установки. А уже в нынешнем году на спутниковых снимках полигона Нёнокса можно увидеть аналогичное сооружение. Оно появилось там, на западной площадке основного ракетного полигона ВМФ, совсем недавно. Строительство этого объекта еще не завершено, и есть определенные сомнения, что он готовится именно под "Буревестник".

Западные источники приводили сведения, что уже было произведено более 10 испытательных пусков "Буревестника", из которых только несколько считаются успешными. Безусловно, разработка такой системы вооружений — крайне сложная задача, сопряженная со многими трудностями. Тем более, что ранее никто ничего подобного не создавал.

Судя по обнародованным ранее Минобороны видеокадрам, "Буревестник" — довольно большая крылатая ракета со складными крыльями, с объемным отсеком, в котором размещена двигательно-энергетическая установка относительно большого диаметра. Ее старт производят из транспортно-пускового контейнера со специально разработанной пусковой установки.

Для пуска ракеты используют твердотопливные стартовые двигатели, которые разгоняют ее до скорости, достаточной для запуска воздушно-реактивного двигателя с ядерной энергетической установкой.

Ядерный реактор в таком двигателе выполняет роль камеры сгорания и нагревает рабочее тело — воздух. Продолжительность работы такого двигателя и, соответственно, дальность полета ракеты практически не ограничены. В основе системы управления, вероятно, заложены такие же принципы, что и в системах управления других современных крылатых ракет — корректировка траектории полета осуществляется на участках коррекции, цифровые карты которых заложены в память ракеты. Есть, конечно, нюанс — с учетом неограниченной дальности действия такой ракеты необходимо предусмотреть возможность перепрограммирования "на ходу" маршрутов ее полета и получения новых полетных заданий с сопутствующей информацией — цифровыми картами новых участков местности. Такими системами обычные крылатые ракеты пока не оснащались, но их создание технически возможно.

Конечно, испытания любого оружия такого уровня — это многолетний и сложный процесс. Необходимо отработать конструкцию летательного аппарата, проверить его на прочность, отработать старт изделия, выход на марш, все стадии полета и поражение цели. А кроме того — хранение, эксплуатацию, применение и даже утилизацию. Трудоемкость этого процесса в случае с "Буревестником" связана с необходимостью обслуживания ядерных энергетических источников, а также с тем, что это абсолютно новый тип крылатых ракет. Что предъявляет и особые требования к безопасности на всех этапах, начиная от завода, до баз, с которых такие ракеты будут применяться, а также совершенно специфические требования к районам испытаний — при падении таких ракет, скорее всего, будет происходить пусть и незначительное, но заражение местности.

Зачем нужны такие ракеты и каковы могут быть особенности их применения? Ракета с неограниченной дальностью может длительное время находиться в зоне ожидания приказа и в случае создания системы перенацеливания наносить удар по широчайшему спектру целей, в том числе по командам систем типа "Периметр" ("мертвая рука") — то есть когда по стране уже нанесен ракетно-ядерный удар.

В таких условиях это почти идеальное оружие возмездия, которое даже в случае поражения средствами ПВО противника будет заражать местность остатками своих энергетических установок. Отражение такого удара современными средствами ПВО позволяет, конечно, сбить какой-то процент ракет, но уцелевшие боеголовки всё равно доведут ущерб до неприемлемого уровня, обеспечив тем самым выполнение своей задачи в стратегическом смысле. И создание такой системы является безусловно важнейшим и сложнейшим технологическим вызовом современности. Никому в мире до сих пор этого не удавалось, и наша страна здесь является первопроходцем.

Дмитрий Корнев