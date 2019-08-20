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20.08.2019
ТАСС

Ракету "Союз-2.1а" с роботом "Федор" установили на стартовый стол Байконура

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур .
Источник изображения: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Запуск запланирован на 22 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-14", запуск которого запланирован на 22 августа, установлена на стартовой площадке на космодроме Байконур. Об этом в понедельник сообщил представитель Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Этот тип носителя впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, но на борту будет находиться робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы для МКС.

"Сегодня, 19 августа 2019 года, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур", - сказал представитель ЦЭНКИ.

Начались работы по графику первого стартового дня. У ракеты проверят все системы перед запуском. Старт намечен на утро 22 августа. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").

"Федор", который отправится на МКС, получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск робота является важным "для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станций".

11 августа робота перенесли в пилотируемый корабль и разместили в кресле. В конце июля генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков сообщил ТАСС, что специальное кресло для андроида не разрабатывалось.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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