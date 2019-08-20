Шойгу опроверг мнение о попытках "задирать" США полетами Ту-160

Авиация России проводит плановую работу, а не пытается "задирать" США полетами стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он пояснил, что Россия "восстановила то, что было" – "стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то", передает ТАСС со ссылкой на канал "Россия-24".

США в курсе этих полетов, Россия проводит "нормальную плановую работу", заявил Шойгу.

"А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы "позадираем" немножко – нет, – сказал министр. – Ну как вы себе представляете – задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически".

К плановой работе глава российского военного ведомства отнес и совместное с авиацией Китая патрулирование над нейтральными водами. Такими шагами "соседи, которые хотят сотрудничать и иметь стратегическое партнерство", указывают на желание "обеспечить свою безопасность", заявил министр.

14 августа российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили перелет на аэродром Анадырь, который является самым восточным городом России и находится в приграничной зоне.

Антон Антонов