Войти
20.08.2019
Известия.ru

Адмирал отреагировал на сравнение NI флотов России и США

365
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов отреагировал на статью National Interest, в которой сравниваются флоты России и США.

Ранее американское издание писало, что в то время, как Вашингтон создает огромные авианосцы и эсминцы, Россия развивает свой флот, делая ставку на малые корабли.

Комоедов отметил, что во многом разница двух флотов обусловлена географическими и историческими особенностями. Так как Россия не имеет прямых выходов в океаны (за исключением Тихого, куда корабли выходят с Камчатки), военным пришлось решать задачи переброски сил ВМФ путем строительства небольших и мобильных кораблей, а также подлодок.

"Американцы пошли по другому пути. Они строили емкие корабли, на которых можно было перебрасывать не только людей, но и авиацию. Прямые выходы в Тихий и Атлантический океаны позволили им выбрать самый эффективный путь развития ВМС — строить авианосцы. У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий", — цитирует адмирала "НСН".

Комоедов указал, что российские военно-морские силы всё равно могут эффективно противостоять авианосным группам.

"Мы шли по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок. Поэтому были созданы корабли и подлодки типа АПРК "Курск" с 24 ракетами, "Базальт", "Гранит". Создавали авиацию, например, Ту-22, М-3 с такими ракетами как А-22, которые набирали высоту и пикировали на авианосцы", — напомнил эксперт.

4 августа сообщалось, что британские военные испугались новых "сверхтихих" российских подводных лодок.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Гранит
Ту-22
Проекты
Авианосец
ЧФ
Похожие новости
20.08.2019
Адмирал оценил американское сравнение флотов России и США
15.07.2019
Сокрушительная ударная мощь при малых размерах. Россия создает "москитный флот"?
01.10.2018
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
10.08.2017
Почему испытывает большие проблемы русский флот, который раньше соответствовал уровню сверхдержавы (The National Interest, США)
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 06:47
  • 3
Китайская компания Fangli "клонировала" российский вездеход ДТ-30П
  • 20.08 06:15
  • 89
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 05:45
  • 1
Совет технополиса "Эра" утвердил стратегию его научного развития
  • 20.08 03:10
  • 49
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 20.08 02:04
  • 7761
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.08 22:46
  • 2
В Норвегии заявили о неспособности противостоять России без НАТО
  • 19.08 21:06
  • 1
Хакеры взломали программный код F-15
  • 19.08 20:24
  • 16
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели
  • 19.08 20:14
  • 1
В России отреагировали на данные о недостатках ВМФ
  • 19.08 17:15
  • 2
США почти одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 Viper
  • 19.08 16:57
  • 1
Прошли военно-полевые сборы 1-й казачьей дивизии
  • 19.08 16:22
  • 1
На Луну к 50-летию Октября
  • 19.08 15:36
  • 1
Война на Кавказе в августе 2008 года получила новую оценку
  • 19.08 15:08
  • 18
Правительство России увеличивает финансирование органов безопасности и Росгвардии
  • 19.08 14:14
  • 1
Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века