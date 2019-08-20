Адмирал отреагировал на сравнение NI флотов России и США

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов отреагировал на статью National Interest, в которой сравниваются флоты России и США.

Ранее американское издание писало, что в то время, как Вашингтон создает огромные авианосцы и эсминцы, Россия развивает свой флот, делая ставку на малые корабли.

Комоедов отметил, что во многом разница двух флотов обусловлена географическими и историческими особенностями. Так как Россия не имеет прямых выходов в океаны (за исключением Тихого, куда корабли выходят с Камчатки), военным пришлось решать задачи переброски сил ВМФ путем строительства небольших и мобильных кораблей, а также подлодок.

"Американцы пошли по другому пути. Они строили емкие корабли, на которых можно было перебрасывать не только людей, но и авиацию. Прямые выходы в Тихий и Атлантический океаны позволили им выбрать самый эффективный путь развития ВМС — строить авианосцы. У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий", — цитирует адмирала "НСН".

Комоедов указал, что российские военно-морские силы всё равно могут эффективно противостоять авианосным группам.

"Мы шли по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок. Поэтому были созданы корабли и подлодки типа АПРК "Курск" с 24 ракетами, "Базальт", "Гранит". Создавали авиацию, например, Ту-22, М-3 с такими ракетами как А-22, которые набирали высоту и пикировали на авианосцы", — напомнил эксперт.

4 августа сообщалось, что британские военные испугались новых "сверхтихих" российских подводных лодок.