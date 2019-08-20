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20.08.2019
Вестник Мордовии

На МАКСе представят новую версию нашего самолета 5-го поколения - Су-57Э

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Источник изображения: Фото: rostec.ru

Одним из главных экспонатов военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станет экспортная версия многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщается на rostec.ru.

Су-57Э - предназначен для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и морским объектам. Он может применяться круглосуточно, всепогодно, в сложной помеховой обстановке.

Основными его достоинствами по сравнению с авиационными комплексами 4-го поколения считаются скрытность применения благодаря низкому уровню заметности, высокая помехозащищенность как бортового оборудования, так и комплекса авиационного вооружения, а также длительный сверхзвуковой режим полета.

При этом новейший российский истребитель превосходит самолеты поколения 4++ в части ключевых свойств: многофункциональность, автоматизация и высокая интеллектуализация процессов боевого применения, всенаправленность и многоканальность применения оружия, применение высокоточного оружия большой дальности, сверхманевренность и сверхзвуковая маневренность.

Совокупность боевых свойств истребителя Су-57Э обеспечивает ему превосходство над представленными сегодня на рынке самолетами пятого поколения при меньшей стоимости жизненного цикла. Этот факт признали уже многие мировые эксперты в области вооружения и военной техники.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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