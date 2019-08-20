В Сирии правительственные войска лишились двух "бронемонстров"

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

Сирийская правительственная армия потеряла в последних боях самодельные бронемашины. Речь идет о бронированных бульдозерах. Эта техника, прозванная в СМИ "бронемонстрами", используется правительственными войсками для расчистки проходов для своих танков и БМП.

Одна из таких машин была захвачена боевиками в исправном состоянии, вторая из-за ошибки водителя просто завалилась на бок.

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

Обстановку существенно осложняют условиями горной местности, где лучше бы подошли созданные на базе танков Т-72 инженерные машины разграждения ИМР-2, которых в Сирии не очень много.

В последний раз бойцы сирийской армии активно применяли бронированные бульдозеры больших размеров два года назад, во время боев в пригородах Дамаска, когда там также шла активная зачистка террористов.

Дмитрий Лемешко