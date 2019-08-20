Компания Atkins примет участие в программе создания учебно-тренировочных самолетов Aeralis

Крупная британская инжиниринговая компания Atkins, с 2017 года входящая в состав канадской промышленно-энергетической-строительной группы SNC-Lavalin Group Inc., и занимающаяся в том числе и авиационным проектированием, 16 августа 2019 года объявила о партнерстве с британской компанией Aeralis по созданию разрабатываемого последней инновационного "модульного" семейства реактивных учебно-тренировочных самолетов нового поколения. Это значительно повышает шансы на реализацию проекта стартапа Aeralis.

Изображение предлагаемого британской компанией Aeralis инновационного "модульного" семейства реактивных учебно-тренировочных самолетов нового поколения. В центре учебно-боевой самолет повышенной подготовки и переходный Aeralis A, слева - учебно-тренировочный самолет основной подготовки Aeralis В, справа - самолет Aeralis Х, который может использоваться в качестве переходного учебно-боевого, пилотажно-демонстрационного либо самолета-"агрессора" (с) Aeralis

Небольшая компания Aeralis продвигает свой инициативный проект "модульного" семейства реактивных учебно-тренировочных самолетов нового поколения для военной авиации с 2017 года, предлагая создание на базе одного планера и единого фюзеляжа системы из трех типов самолетов - учебно-боевого самолета повышенной подготовки и переходного Aeralis A (Advanced; должен оснащаться стреловидным крылом и двумя двухконтурными турбореактивными двигателями Honeywell/ITEC F124), учебно-тренировочного самолета основной подготовки Aeralis В (Basic; с прямым крылом и одним двигателем Honeywell/ITEC F124) и самолета Aeralis Х, который может использоваться в качестве переходного учебно-боевого, пилотажно-демонстрационного либо самолета-"агрессора" для обозначения противника (и, соответственно, по желанию заказчика может оснащаться разными типами крыльев и оборудования и одним или двумя двигателями Honeywell/ITEC F124).

Aeralis заявляется, что конструкция всех трех предлагаемых типов самолетов якобы будет единой на 85%. Самолеты должны иметь единую переконфигурируемую кабину с обширным многофункциональным ииндикатором, оборудование которой будет способно гибко эмулировать любой требуемый уровень подготовки и сложности. Предлагается также создание соответствующего наземного тренажерного комплекса. В июле 2019 года Aeralis подписалa меморандум с группой Thales о партнерстве в создании авионики и наземного тренажерного комплекса для самолетов Aeralis.

Согласно опубликованным проектным данным, однодвигательный Аеralis B должен иметь максимальный взлетный вес 3500 кг, крейсерскую скорость 350 узлов и дальность полета 900 морских миль. Для двухдвигательного Аеralis А заявлены максимальный взлетный вес 5000 кг, максимальная скорость до М1,2 и дальность полета 1400 морских миль

Соглашение с Atkins предусматривает создание двух типов самолетов в рамках данной системы - Aeralis A и Aeralis В. Ранее Aeralis заявляла, что надеется поднять в воздух первый прототип самолета (видимо, в исполнении Aeralis B) в начале 2022 года и публично продемонстрировать этот прототип и наземный тренажерный комплекс на авиасалоне Фарнборо в 2022 году. К 2022 году должен быть также построен образец для статических испытаний. Демонстратор конструкции единого фюзеляжа (Common Core Fuselage) планируется продемонстрировать на выставке DSEI-2019 в Лондоне в сентябре 2019 года.

Компания Aeralis активно пытается заинтересовать своим проектом министерство обороны Великобритании, продвигая свою систему самолетов как "чисто британское решение" и как наиболее адекватное для подготовки летного состава для перспективного британского истребителя Tempest. Компания также намеревается предлагать свою систему самолетов заказчикам для использования на основе лизинговых схем.

Изображение предлагаемого британской компанией Aeralis инновационного "модульного" семейства реактивных учебно-тренировочных самолетов нового поколения. В центре учебно-боевой самолет повышенной подготовки и переходный Aeralis A, выше - учебно-тренировочный самолет основной подготовки Aeralis В (с) Aeralis

Проектное изображение самолета Aeralis A (c) Aeralis

Проектное изображение самолета Aeralis B (c) Aeralis

Проектное изображение самолета Aeralis X (c) Aeralis

Проектные схемы системы самолетов Aeralis с единым фюзеляжем (c) Aeralis