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20.08.2019
Газета.ru

"Не собирались задирать США": Шойгу объяснил полеты Ту-160

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Шойгу не считает, что полеты Ту-160 на Чукотку должны "задирать" США

Россия не пыталась "дразнить" американцев полетами стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку вблизи границы с США, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, самолеты совершали плановую работу, о которой Вашингтон был уведомлен. Также министр назвал плановым мероприятием совместное патрулирование российских и китайских самолетов, прошедшее в конце июля.

Полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой "дразнить" американцев, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что самолеты совершали плановую работу. "Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты", - пояснил генерал в эфире телеканала "Россия-24".

Также он сообщил, что США уведомлено о полетах Ту-160. "А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы "позадираем" немножко - нет, это нормальная плановая работа. Ну как вы себе представляете - задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически?"

- подчеркнул министр.

Помимо этого, "плановой работой" Шойгу назвал совместное патрулирование российских и китайских самолетов, которое прошло в конце июля над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. "Соседи, которые хотят сотрудничать и иметь стратегическое партнерство, таким образом пытаются подчеркнуть всем, что они хотят обеспечить свою безопасность", - заключил глава военного ведомства.

16 августа два Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США. В Минобороны отметили, что в ходе учений самолеты выполнили длительный перелет в восемь тысяч километров с дозаправкой в воздухе - они направлялись в Саратовскую область и не выходили за пределы границы РФ над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями, передает РИА "Новости".

Возглавлял учения командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Помимо Ту-160, под его руководством находились Ту-95МС и Ил-76.

Кроме того, Шойгу отметил, что Россия готова и к диалогу с США на тему вооружений. Страны могут обсудить ракеты средней и меньшей дальности, несмотря на выход Америки из соответствующего договора. "Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока у США не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся американские ракеты в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - подчеркнул глава Минобороны.

Он также заявил, что в РФ с февраля и по 2 августа регулярно предлагали США начать обсуждение данного вопроса - в частности российская сторона предложила ознакомиться с данными по ракетам 9М729, однако американские представители не явились на брифинг.

"Мы показывали свою открытость. Мы показали ту ракету, которая вызывала сомнение. Американцы не приехали. Если требовалось дополнительное количество участников, то зачем все нужно было ломать?"

- заявил Шойгу.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности истек 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, объясняя это нарушениями со стороны России.

5 августа президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства подчеркнул, что РФ не будет игнорировать инцидент. "Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", - сообщил Путин.

Он также отметил, что подобные действия Вашингтона могут привести к бесконтрольной гонке вооружений. "И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - добавил президент РФ.

По словам государственного деятеля, Москва не перестанет выполнять обязательства, которые предписаны договором, даже в одностороннем порядке: в частности РСМД не будут размещаться там, где нет подобного вооружения американского производства.

При этом, как пояснил Путин, если РФ станет известно о начале изготовления оговоренных ракет в США, то Москва будет вынуждена прибегнуть к тем же действиям. "Естественно, для этого потребуется время. Реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из договора, будут надежно парироваться ракетами воздушного базирования, а также перспективными комплексами. По нашему мнению, действия США неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности", - заключил глава государства.


Мария Локтионова

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Страны
Китай
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Продукция
9М729
Ил-76
Ту-160
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