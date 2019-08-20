"Не собирались задирать США": Шойгу объяснил полеты Ту-160
Шойгу не считает, что полеты Ту-160 на Чукотку должны "задирать" США
Россия не пыталась "дразнить" американцев полетами стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку вблизи границы с США, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, самолеты совершали плановую работу, о которой Вашингтон был уведомлен. Также министр назвал плановым мероприятием совместное патрулирование российских и китайских самолетов, прошедшее в конце июля.
Полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой "дразнить" американцев, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что самолеты совершали плановую работу. "Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты", - пояснил генерал в эфире телеканала "Россия-24".
- подчеркнул министр.
Помимо этого, "плановой работой" Шойгу назвал совместное патрулирование российских и китайских самолетов, которое прошло в конце июля над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. "Соседи, которые хотят сотрудничать и иметь стратегическое партнерство, таким образом пытаются подчеркнуть всем, что они хотят обеспечить свою безопасность", - заключил глава военного ведомства.
16 августа два Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США. В Минобороны отметили, что в ходе учений самолеты выполнили длительный перелет в восемь тысяч километров с дозаправкой в воздухе - они направлялись в Саратовскую область и не выходили за пределы границы РФ над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями, передает РИА "Новости".
Возглавлял учения командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Помимо Ту-160, под его руководством находились Ту-95МС и Ил-76.
Кроме того, Шойгу отметил, что Россия готова и к диалогу с США на тему вооружений. Страны могут обсудить ракеты средней и меньшей дальности, несмотря на выход Америки из соответствующего договора. "Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока у США не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся американские ракеты в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - подчеркнул глава Минобороны.
Он также заявил, что в РФ с февраля и по 2 августа регулярно предлагали США начать обсуждение данного вопроса - в частности российская сторона предложила ознакомиться с данными по ракетам 9М729, однако американские представители не явились на брифинг.
- заявил Шойгу.
Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности истек 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, объясняя это нарушениями со стороны России.
5 августа президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства подчеркнул, что РФ не будет игнорировать инцидент. "Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", - сообщил Путин.
Он также отметил, что подобные действия Вашингтона могут привести к бесконтрольной гонке вооружений. "И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - добавил президент РФ.
По словам государственного деятеля, Москва не перестанет выполнять обязательства, которые предписаны договором, даже в одностороннем порядке: в частности РСМД не будут размещаться там, где нет подобного вооружения американского производства.
При этом, как пояснил Путин, если РФ станет известно о начале изготовления оговоренных ракет в США, то Москва будет вынуждена прибегнуть к тем же действиям. "Естественно, для этого потребуется время. Реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из договора, будут надежно парироваться ракетами воздушного базирования, а также перспективными комплексами. По нашему мнению, действия США неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности", - заключил глава государства.
Мария Локтионова
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