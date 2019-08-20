Для Беларуси собрали сверхманевренные истребители

Первые два сверхманевренных истребителя Су-30СМ для ВВС Беларуси сфотографировали на авиазаводе Иркутске во время торжеств по случаю 85-летия предприятия.

Первый из них - с бортовым номером "01 красный" и опознавательными знаками ВВС Республики Беларусь был замечен в ангаре. На открытой стоянке находился второй самолет в той же окраске, но без опознавательных знаков и бортовых номеров. Предположительно, заводской номер машины 10МК5 1608, пишет bmpd. Согласно данным forums.airforce.ru, первый истребитель поднялся в небо 3 марта 2019 года, второй - 13 марта.

Контракт на поставку Беларуси четырех новых истребителей Су-30СМ был подписан в 2017 году, все самолеты республика должна получить до конца 2019 года. А к концу следующего года Беларуси планируется передать 12 истребителей этого типа.

Су-30СМ - тяжелый двухместный истребитель завоевания господства в воздухе. Благодаря двигателям с управляемым вектором тяги машина обладает сверхманевренностью, а мощная РЛС с фазированной антенной решеткой позволяет ей подсвечивать цели для ведомых истребителей. В ходе учебных боев Су-30 продемонстрировал превосходство над американскими F-15 и F-16, а также перспективным европейским истребителем Eurofighter Typhoon.

Антон Валагин